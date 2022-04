Sorozatban begyűjtött két győzelem, valamint egy sereghajtó otthonában elért pontmentést követően kacérkodott az előrelépéssel a Mol Fehérvár FC. Mezőkövesden újra a három belső védős rendszert választotta Michael Boris, azonban személycserékkel. Az MTK ellen kéztörést szenvedett Hangya Szilveszter és a kiállított Fiola Attila is hiányzott a kezdőből, azonban visszatért az egyre kevesebb szerepet kapó Heister és a sárgalapos eltiltását letöltő Peter Zulj is.

Zavartan kezdett a Vidi, Sabanov hibázott nagyot, de Jurina elől Heister tisztázott fontos pillanatban, majd Sabanov javított, mikor Drazic előtt állította meg a labdát. A kövesdi letámadást átvészelve aztán Stopira ívelte fel a labdát a jobb oldalon felfutó Nego felé a 16. percben, Vajda gyertyát fejelt, így Nego egyből centerezhetett, Kenan Kodro pedig bevetődve a hálóba helyezett, 0-1. A Mol Fehérvár FC megint elkövette azt a hibát, hogy nem darált tovább a gól után, körülményes volt a támadójáték, s nem volt igazán veszélyes a kapura, így nem is tudta rárúgni vezetésére az újabb gólt. A Mezőkövesd azonban egyre veszélyesebbé vált, Drazic és Jurina többször okoztak kellemetlen pillanatokat. A 29. minutumban Cseke ugyan belerúgott a földön fekvő Funsho Bamgboyéba, de maradhatott a pályán, így továbbra is élt az egalizálás esélye a hazaiak előtt. A hosszabbítás harmadik percében be is talált a Mezőkövesd: Vajda bal oldali beadása nyomán Drazic Stopirát faképnél hagyva csúsztatott a hosszú sarokba 6 méterről, 1-1.

Forrás: Kovács Péter

Sokáig nem változott a játék képe fordulás után sem. Mígnem Boris-mester kettőt is cserélt, érkezett Dárdai és Petrjak, s élénkült is a Vidi offenzívája. Dárdai Palkó első labdaérintéséből kaput talált, de lövése gyengére sikeredett, Tordai fogta a labdát. A 77. percben aztán Negot futtatták a jobb oldalon, remekül tette középre a labdát, a jobb összekötő helyén érkező Ivan Petrjak pedig 17 méterről, futtából lőtt a kapuba, 1-2. Az ukrán támadó gólörömében kettétörte a szögletzászlót, sárgát kapott érte. A kövesdiek hajtottak az újabb egyenlítésért, azonban a hosszabbítás öt percébe lépve Petrjak majdnem duplázott, Tordai védte lövését.

A Mol Fehérvár FC fontos győzelmet aratott, s fellépett a tabella negyedk helyére.

Mezőkövesd Zsóry FC - Mol Fehérvár FC 1-2 (1-1)

Mezőkövesd, 1200 néző. V.: Karakó Ferenc



Mezőkövesd: Tordai - Farkas D., Pillár, Lukic, Vadnai (Kis, 79.), Vajda - Cseke, Cseri, Madarász (Besirovic, 85.) - Drazic, Jurina (Churko, 67.). Vezetőedző: Supka Attila



Mol Fehérvár FC: Kovács D. - Rus, Stopira, Sabanov - Nego (Bese, 95.), R. Pinto (Makarenko, 79.), Zulj, Heister - Bamgboye (Dárdai, 70.), Nikolics (Petrjak, 70.), Kodro. Vezetőedző: Michael Boris



Gól: Drazic (45+3.) ill. Kodro (16.), Petrjak (77.)

Sárga lap: Cseke (84.) ill. Heister (24.), Bamgboye (41.), Petrjak (78.)