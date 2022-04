Red Bull Salzburg – Hydro Fehérvár AV19 2-1 (0-0, 1-1, 1-0)

Salzburg, 3400 néző. V.: Piragic, Sternat, Hribar, Nothegger.

RBS: Tolvanen – Lo Verde, Heinrich, Schneider (1), Nissner, Raffl 1 – Brennan, Dalhuisen, Huber, Järvinen 1, Lebler (1) – Pallestrang, Kanzig (1), Hochkofler, Baltram, Wukovits – Zündel, Predan, Loney (1), Leonhardt, Harnisch. Vezetőedző: Matt Mcilvane.

AV19: Tirronen – Nilsson, Atkinson, Kuralt, Hári, Magosi – Campbell, Fournier 1, Petan (1), Sarauer (1), Erdély – Horváth, Dahlroth, Terbócs, Jacobs, Rétfalvi – Szabó D., Dobmayer, Mihály, Németh, Ambrus G. Vezetőedző: Kevin Constantine.

Kiállítások: 2, ill. 2 perc

Kapura lövések: 25-23.

Két mérkőzés után az osztrákok kirakatcsapata 2-0-ra vezet a négy győzelemig tartó párharcban. A széria állása ellenére nem volt oka szégyenkeznie Kevin Constantine együttesének, hiszen az első mérkőzésen csak a második hosszabbítás után, a 85. percben nyert az RBS, majd a székesfehérvári összecsapás is szoros derbit hozott, ahol végül a bírói hátszelet is időnként élvező bikák 5-3-ra nyertek. A szombati találkozón két játékos nem lehetett ott a jégen a Fejér megyeiek részéről. Brady Shaw két meccses eltiltást kapott, míg Bartalis Istvánnak megszületett az első gyermeke, Noah, így természetesen a válogatott csatár a családja mellett volt.

Két és fél perc után került először helyzetbe az AV19, Atkinson szép cselek után lőhetett, de Tolvanen résen volt, majd Hári került ziccerbe, de ez a helyzet is kimaradt. A túloldalon Raffl és Lebler is veszélyeztetett, de Tirronen védeni tudott. A harmad derekán Erdély ugorhatott ki, de a hazaiak hálóőre került ki győztesen a párharcból. Hét perccel a játékrész vége előtt a Fehérvár támadhatott emberelőnyben, a fór nem igazán sikerült a vendégeknek, mindössze Fournier távoli lövése okozott némi riadalmat az osztrákok kapuja előtt. Öt az öt ellen Lebler lőhetett jó szögből, de a Volán finn kapusa mamuttal védeni tudott. Négy perccel a vége előtt Sarauer csapta be a védőjét, de fonák kísérletét hárította Tolvanen. A játékrész végén az RBS is próbálkozhatott öt a négy ellen, de nem járt sikerrel.

A második harmad Erdély nagy helyzetével kezdődött, de sajnos ez is kimaradt, majd Rétfalvi lőtt kapuvasat. A túloldalon Dalhuisen lövése hordozta magában a hazai vezetést. Kiegyenlített mérkőzést vívtak a felek továbbra is, a kényszerű változtatások ellenére a Fejér megyeiek mind a négy sora veszélyesen játszott. Hat perc eltelte után megszerezte a vezetést a Volán, Petan tálalt a lendületből érkező Fournier elé, aki közelről nem hibázott, 0-1. A játékrész második felére fordulva egy eladott fehérvári korongot Baltram használt ki majdnem, de lövése mellészállt, majd Huber közelről nem tudta áttuszkolni a korongot Tirronenen. Mezőnyfölénybe került a Salzburg, de a vendégek ellentámadásai is magukban hordozták a veszélyt, az egyik ilyennél Mihály lőhetett, de kísérletet mellé szállt. Egy újabb eladott korong után már büntettek a bikák, Raffl bombázott a kapuba, 1-1. Még ebben a játékrészben újra vezethetett volna a Volán, de Hári nem lőtte meg a vendégek második gólját.

A harmadik harmadot nagy lendülettel kezdték a csapatok, mindkét oldalon adódtak lehetőségek, a Fehérvárnál továbbra is az osztrákok letámadása okozott időnként gondot. A harmad derekát elhagyva inkább a mezőnymunka dominált a jégen, de a Volán többet birtokolta a korongot. Négy perccel a vége előtt Magosit ütközték le csúnyán, de a játékvezetők nem fújtak semmit, sőt, mint Shaw esetében, most a videóbíró segítségét sem hívták... Másfél perccel a vége előtt beszorult a Fehérvár, és a Salzburg Järvinen révén megszerezte a vezetést, 2-1. Levitte kapusát a Fejér megyei gárda, Tolvanen bravúrjának hála egyenlíteni nem sikerült, így a Salzburg 3-0-ra vezet a döntő párharcban. Folytatás hétfőn Székesfehérváron.