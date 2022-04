Dunaújváros Futsal – BAK 3–4 (1–0)

Vezette: Hartung – Fehérvári - Topálszki

Dunaújváros Futsal: Cseresnyés – Kovács K. 1, Csányi, Szili, Perjési 1. Csere: Gráczer M., Bartha 1, Szabó K., Németh T., Dobrovitz. Vezetőedző: Facskó József

BAK: Arany – Fekete 1, Kántor, Decsi, Pető. Csere: Kamarás 2, Sipaki, Urbán 1. Vezetőedző: Machalek Attila



Rendkívül fontos összecsapás várt a dunaújvárosi legénységre, feltétlenül győznie kellett volna a BAK gárdája ellen ahhoz, hogy visszaelőzze riválisát a tabellán. és elkerüljön a kiesést jelentő utolsó helyről.



A vendégek ráadásul az elmúlt hetekben jelentősen megerősítették keretüket, több tapasztalt NBI-es múlttal rendelkező játékost is igazoltak. A találkozót jól kezdte a hazai csapat, dominált, és egyértelműen látszott, hogy ellenfelük főleg a védekezésre helyezi a hangsúlyt. Nem is kellett sokáig várni a vezető gólra, Kovács Krisztián a 2. percben betalált. Ezek után is sokat birtokolt labdát a házigazda, de lehetőségeiket nem tudták gólra váltani. A szünet után egy perc elteltével egyenlített a BAK Fekete Viktor révén, ám ezután Perjési Viktor és Bartha Roland góljai biztos előnyt adtak. Majd jött a meccs hajrája, és ezzel egy megmagyarázhatatlan rövidzárlat.



Aztán jött az utolsó négy perc és egy érthetetlen rövidzárlat. A kékek előbb szépítettek Kamarás Bálint góljával, majd a korábban Újvárosban is megfordult Urbán Gábor egyenlített, és hét másodperccel a vége előtt Kamarás a győztes találatot is belőtte. A Dunaújváros Futsal csapata legközelebb a Nagykanizsa FC ellen lép pályára.