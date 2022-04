Most sem volt ez másképp, a Nemzetközi Atlétikai Szövetség legmagasabb szinten rangsorolt viadala 35 kilométeres gyalogló számban mérettette meg a legjobb atlétákat. A versenyt meglovagolta a magyar szövetség is, az északi szomszéd megmérettetése egyúttal magyar bajnokság is volt a felnőttek és U23-sok részére.

Népszerű volt a verseny, 43 ország gyaloglói álltak rajthoz, s cipőt készült koptatni a Honvéd Szondi SE két fiatal kiválósága is, Tóth Norbert és Kolmer Jázmin.

Utóbbi az U20-as hölgyek 10 kilométeres mezőnyében indult, és egyéni csúccsal a kilencedik helyen ért célba. Eredménye: 66 perc 45 másodperc.

A felnőtt válogatottsággal is kacérkodó, egy hónappal ezelőtt U23-as Eb-szintet teljesítő Tóth Norbert egyenletes tempóra törekedve gyalogolt 20 kilométerig, ahol még két óra 50 percen belüli időre állt. Azonban a táv második fele és a kemény kezdés okozta fáradtság lassulást okozott gyaloglásában. 2 óra 56 perc 34 másodperces ideje így sem akármilyen, egyéni csúcsát közel 12 perccel javította meg, s ezzel összesítésben az 54., a felnőtt magyar bajnokság összevetésében pedig a második helyet szerezte meg. A felnőtt ezüst mellé egy aranyat is bezsebelt a 35 kilométeren, az U23-as korosztály bajnoka lett.

– Óriási élmény volt a verseny – értékelt Őze Tibor, a szondisok edzője. – Világklasszisok indultak a mezőnyben, köztük az 20 kilométeren versenyző olasz Massimo Stano, aki a tokiói olimpia 20 kilométeres gyalogló számát nyerte meg. Itt, ezen a versenyen csodálatosan gyalogolva, végig vezetve győzött. Szakmai szemmel nézve a versenyt látjuk azt, mekkora a különbség a nemzetközi és hazai bíráskodás között, az előbbi javára. A nemzetközi klasszisok mozgását figyelve feltűnt, mennyire kiérlelt, tiszta mozdulatokkal halad az élmezőny, mindezt hallatlanul gyors mozgás közben. Mindeközben látjuk azt is, miben kell fejlődnünk, de látható az is, hogy Norbert életkorát tekintve igazán jól áll a nemzetközi mezőnyben – mondta a tréner.