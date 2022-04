A hatodik helyen álló Mol Fehérvár FC a csupán két ponttal mögötte helyezkedő Mezőkövesd otthonában kíván újra diadalt aratni – az MTK vendégeként pontot mentett a Vidi az előző körben.



– A mezőkövesdi mérkőzésen a legfontosabb számomra, hogy megszerezzük a három pontot, és csapatként jól teljesítsünk, ehhez szeretnék én is jó játékkal hozzájárulni – fogalmazott a vasárnap 14.30-kor kezdődő találkozó előtt Funsho Bambgboye a fehérváriak honlapján. – Nehéz meccs lesz, ellenfelünk két győzelemmel a háta mögött érkezik, és a szezon eddigi két egymás elleni meccsén is tapasztaltuk, hogy kemény ellenfél a Mezőkövesd. Örülök, hogy az elmúlt két bajnokin kezdőként kaptam lehetőséget, ez természetesen jót tett az önbizalmamnak, bízom benne, hogy a szezon hátralevő részében is minél több lehetőséget kapok majd. Úgy érzem, napról napra fejlődik a csapat, ami már az eredményeken is látszik, így vasárnap sem szabad hibáznunk.



A tabella második helyén álló, de legutóbb Gyirmóton ikszelő Puskás Akadémia rang­adón fogadja a harmadik Kisvárdát vasárnap 17 órakor.

– A szezon végén mindenki a bennmaradásért vagy a dobogós helyekért harcol, olyan, hogy középmezőny, gyakorlatilag nem létezik. A kiesés ellen küzdő együttesek ellen talán még nehezebb futballozni, mert talán még nagyobb elánnal vetik magukat a küzdelembe, mint az élcsapatok – tekintett vissza a gyirmóti 1-1-re Hornyák Zsolt, a Puskás mestere. – A Kisvárdának is ugyanolyan nehéz dolga volt, mint nekünk, legyen szó bármelyik ellenfélről. Remélem, hogy hazai pályán homlok­egyenest más hozzáállással fogunk kezdeni, mint legutóbb, hogy a foci fog dönteni, nem csak a küzdőszellem. Szeretnék szép akciókat látni mindkét oldalon, bízom benne, hogy a játékban mi leszünk jobbak, és nyerni is tudunk ezen a mérkőzésen.