Rangadó. Vagy mégsem? Ez lehetett a nagy kérdés a Kisvárda fehérvári vendégszereplése előtt, hiszen a harmadik helyen álló várdaiak esetleges legyőzésével a Vidi újra az NB I legjobbjai közé léphetett volna – a tabellán elfoglalt helyezése és nem a pontszámok alapján. Nos, ugyan a Mol Fehérvár FC játékában volt lendület a találkozó elején, mégis a vendégek adták meg az alaphangot. Bumba 17 méterről félfordulatból lőtt a kapu fölé. Válaszul Nikolics fejelt berobbanva 11 méterről alig a keresztléc fölé. S ezután jött a letaglózó sokk. A nyolcadik percben Claudiu Bumba a bal szélről mozgott középre, s miután senki sem támadta, jobbal 12 méterről a bal felső sarokba tekert, 0-1. Alig telt el négy perc, mikor Jaroslav Navrátil kapott remek kiugratást, egyedül robogott a kapu felé, s a kilépő Kovács Dániel lábai között gurított a hálóba, 0-2. Kettő perc kellett ahhoz, hogy újra eljusson a Kisvárda a Vidi kapujáig, s ha már ott járt, újabb gólt szerzett. Ekkor Driton Camaj csavart a kapu bal oldalába, 0-3. S még csak 12 perc telt el a meccsből... A teljes értetlenség fátylába burkolózva meredtek a fehérvári hívek a pályára, de szerencsére a Vidi játékosai nem így tettek. Negot futtatták a jobb oldalon, bertört a tizenhatosra, majd visszapasszolt a második hullámban érkező Nikolics Nemanjához, aki a kapu közepébe helyezett, 1-3. Még nem telt el húsz perc, mikor a Vidi egyértelműen visszajött a meccsbe: megint Nego futott fel a jobb oldalon, centerezését Bamgboye estében kotorta a hálóba, 2-3. Bamgboye a 26. percben is betalált Kodro remek egyéni produkciója után, de les miatt nem adták meg a gólt. A szünetig mezőnyben harcoltak a felek, főként a Vidi dominált, de helyzet nélkül.

Fordulás után hatalmas helyzet maradt ki, a most futó bajnokságban már hét gólt szerzett Nikolics közelről lőtt a kapu fölé. A Kisvárda nem foglalatoskodott a támadásépítéssel, Peter Zulj azonban szép labdatartás végén 16 méterről félfordulatból lőtte ki a bal alsót, 3-3. Ezután inkább a vendégek voltak aktívabbak, de csak szögletekig jutottak. A Mol Fehérvár FC azonban a vége előtt tíz perccel megfordította az állást. Nego harmadszor is gólpasszal jelentkezett, a jobbról érkező labdát Kenan Kodro vágta a kapuba, 4-3. Mínusz háromról fordított a Vidi, s nem állt le, mert Petrjakot a tizenhatoson belül buktatta Kravcsenko. A védőt kiállították, Nikolics pedig tizenegyesből duplázott, 5-3.



Jegyzőkönyv

Mol Fehérvár FC – Kisvárda Master Good 5-3 (2-3)

Mol Aréna Sóstó, 2054 néző. V.: Erdős József (Kóbor, Horváth Z.)

Mol Fehérvár: Kovács D. – Bese, Rus, Stopira – Nego, Fiola, Zulj (Makarenko, 72.), Hangya – Bamgboye (Petrjak, 72.) – Kodro (Sabanov, 86.), Nikolics (Kovács I., 91.). Vezetőedző: Michael Boris

Kisvárda: Dombó – Hej, Kravcsenko, Csirkovics, Leoni (Peteleu, 85.) – Melnyik, Karabeljov – Navrátil, Ötvös (Zlicic, 62.), Bumba (Asani, 70.) – Camaj (Nagy M., 85.). Vezetőedző: Révész Attila

Gól: Nikolics (15., 85. - büntetőből), Bamgboye (18.), Zulj (59.), Kodro (80.) ill. Bumba (8.), Navrátil (10.), Camaj (12.)

Sárga lap: Zulj (31.), Kodro (81.) ill. Leoni (40.), Kravcsenko (68., 84,)

Kiállítva: Kravcsenko (84.)