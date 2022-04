Vojvoda hárompontosával indult a Szeged elleni összecsapás, aztán Shaheed Davis is eredményes volt középtávolról, a szegediek Alston révén jöttek közelebb. Vojvoda újabb hármassal jelentkezett (3-8), erre a csütörtöki nyitónapon remeklő Bognár Kristóf válaszolt, Vojvoda később büntetőit is gond nélkül beszórta. Shaheed Davis ziccert dobott, őrizte megnyugtató előnyét a Fehérvár, 7-14. Persons nem hibázta el büntetőit, az amerikai légiós megtáltosodott, távolabbról is beköszönt, a többiek sem tétlenkedtek, tíz pontot dobtak zsinórban, amire nem érkezett válasz, 17-14-re már a Tisza-partiak vezettek, az Alba trénere, Matthias Zollner időt kért. Persze, a déliek meneteléséhez az is kellett, hogy a koronázóvárosiak elhibázzák közeli és távoli dobásaikat egyaránt. Cook közeli kosarára Lukács kintről felelt, ám Cooknak erre is volt azonnali válasza, megint közelről, 21-17. A magabiztos Lukács révén jött egy pontra a fehérvári brigád, az SZTE 21-20-as vezetésével zárult az első negyed. Smith hármasával már az albásoknál volt az előny, Persons a hátán cipelte a társait, Szabó Zsolt büntetői célba értek, egalizált a Fehérvár, Keller Iván hármasával már ismét a határszéliek voltak előnyben, 28-25. Stark kinti dobása is a hálóba hullt, Rashun Davis igyekezett, a fehérváriak Pongó hármasával visszavették a vezetést (30-31), de az öröm nem tartott sokáig, Keller Iván és Rashun Davis megint betalált. Omenaka egyenlített, Zollner időt kért. Pongó pazar hármast hintett, az első félidőt Bognár duplája zárta, 36-37.

A nagyszünet után Vojvoda és Szabó Zsolt megmozdulásával ellépett az Alba, 38-43, Simándi Árpád, az SZTE trénere időt kért. Dominált a Fehérvár, Vojvoda triplája tovább növelte a különbséget (40-48), a Szeged Alston pontjaival próbált versenyben maradni. Persons trojkájával egy pontra jöttek, Smith révén kicsit távolodtak az albások, Omenaka duplája zárta az első félórát, 49-54. Vojvoda labdája a hálóban landolt, Persons büntetőivel araszolt előre a csongrádi alakulat, Shaheed Davis és Lukács jóvoltából átlépte a tízpontos határt a Fehérvár, 51-62. Megakadtak a fehérváriak, Cook és Rashun Davis jóvoltából egyenlített a déli egylet, Bognár duplájával és triplájával pedig öt vezetett is (69-64), Zollner időt kért a vége előtt két és fél perccel. Alston remekelt, a szegediek 77-67-re nyertek, az albások nem találták a ritmust. A Fejér megyeiek a bronzért küzdenek szombaton kora este, a Főnix Arénában.

JEGYZŐKÖNYV

Naturtex-SZTE-Szedeák–Alba Fehérvár 77-67 (21-20, 15-17, 13-17, 28-13)

Magyar Kupa, elődöntő, Debrecen, Főnix Aréna, vezette: Kapitány Gellért, Ádám József, Makrai Márton

Szeged: Persons 16/3, Szatmári -, Cook 15/6, Bognár 11/3, Alston 21. Csere: Balogh 2, Davis 7/3, Keller 5/3, Kerpel-Fronius -, Filipovic -, Mayer -. Vezetőedző: Simándi Árpád

Alba: Pongó 3/3, Vojvoda 15/9, Lukács 10/3, Szabó 11/3, Davis 8. Csere: Stark 5/3, Takács -, Smith 10/6, Omenaka 5. Vezetőedző: Matthias Zollner