Elképesztő szezont tudhat magáénak a Volán csapata, a szurkolók pedig egy olyan történelmi utazás részesei lehetnek, amelyet legmerészebb álmaikban sem gondoltak volna, április 5-én ugyanis a döntő első párharcát vívta a kék-fehér csapat Salzburgban, ahol bár vereséget szenvedtek, mindenki büszke volt rájuk. Az első hazai mérkőzésre pedig április 7-én került sor a Raktár utcában. A jegyek már jó pár nappal a meccs előtt elfogytak, így telt ház előtt léptek jégre Fehérvár büszkeségei. Az örödögkatlan hangulatot jó párszor megidézték már a szurkolók a rájátszás során, de ami most fogadta a csapatot, az szavakkal leírhatatlan, de megpróbálom: ahogy a vakuk fényei bevilágították az elsötétített lelátót, ahogy több ezer ember énekelte teli torokból a Himnuszt, és ahogy olyan hangosan zúgott fel a Hajrá Volán, mint még soha. Bátran kijelenthetem azt hiszem, hogy velem együtt még sok-sok embernek gördült le egy könnycsepp az arcán, vagy futott rajta végig a hideg ezeket a pillanatokat átélve.

De hogy ebben biztos legyek, a meccs kezdése előtt több szurkolót is megkérdeztem, hogy milyen érzés a döntőben buzdítani a csapatot, és milyen végeredményt remélnek a csapattól.

Jereb Tamás úgy fogalmazott, hogy innentől kezdve minden perc ajándék, de ha már itt vagyunk, miért ne álmodhatnánk nagyot?

Kelemen Andrást 13 éves korában ejtette rabul a jégkorong. Dunaferr-Alba Volán derbikre látogatott ki először, ahol teljesen magával ragadta az atmoszféra, amit ez a sportág képvisel, és onnantól kezdve, amelyik meccsen csak tudja, buzdítja a csapatot. 8 éve kiköltözött Ausztriába, amely nagyon kapóra jött neki, hiszen az idegenbeli meccseken is részt tudott venni. Jelenleg Villachban él, úgyhogy az elődöntő mérkőzései mondhatni hazai terepen zajlottak, és természetesen az összes összecsapáson buzdította a Volán csapatát, ahogy az olaszországi meccsek mindegyikére is kilátogatott. Természetesen Salzburg sem marad le a listáról, elmondhatjuk tehát, hogy András mindent megtesz a csapat sikeréért, legyen az a mérkőzés bárhol. Reméli, hogy minél tovább tart a döntő párharca és a végén mi tudunk majd örülni, és megkoronázni ezt a történelmi utazást.

András barátjával, Árky Róberttel érkezett a mérkőzésre, aki szintén régóta szurkol már a kék-fehér csapatnak jóban-rosszban. Középiskolás korában, még a Fevita korszakban lett a sportág, és a csapat szerelmese. Egy időre, ahogy az a legjobb párkapcsolatokban is előfordulhat, volt egy kis szünet, de körülbelül 7 éve újraindult a jégkorongszerelem. Elképesztő a szurkolótábor, nagyon kevés helyen tapasztalni ilyen fajta rajongást és odaadást egy csapatért, és nem mellesleg a szurkolók egymás közötti kapcsolata is példaértékű. Ez a szezon pedig, ahogy Róbert fogalmaz egyszerűen parádés, beérett az elmúlt évek kemény és aprólékos munkája. - Jó volt látni, ahogy egyre merészebb álmokat mertünk kitűzni, az pedig hogy el is értük ezeket egyszerűen csodálatos. Róbert tippje pedig egy 4:2-es győzelem, természetesen a Volán javára.

Jó barátok, akik együtt buzdítják a csapatot, amikor csak lehet, akár itthon, akár idegenben

Forrás: Bagotai Zsanett / feol.hu

Kocsis Viktória a gyermekei lévén lett a jégkorong rajongója, és jó pár éve járnak már ki meccsekre. - Szívvel-lélekkel itt vagyunk, amikor csak tudunk, és a csapat mögött állunk mindig, nem csak akkor, amikor sikereket érnek el. Csodálatos megélni ezeket a pillanatokat, örülünk, hogy a részesei lehetünk ennek a történelmi utazásnak, és mindent megteszünk a siker érdekében, mert hisszük hogy ezek a srácok bármire képesek.

Kocsis Viktória és fia bízik a sikerben

Forrás: Bagotai Zsanett / feol.hu

Szekeres Anita körülbelül 4 éve jár jégkorong mérkőzésekre a párjával, nem is akárhonnan, a Balaton déli partjáról, de ez cseppet sem zavarja őket, amikor csak tudják, buzdítják a csapatot. - Teljesen magával ragadott minket a csapat játéka, és hogy ilyen szurkolótábor van itt a Raktár utcában. Nagyon családias a hangulat, mindenki közvetlen mindenkivel, segítik a másikat, és egy emberként vagyunk képesek szurkolni a csapatnak, akik pedig nagyon hálásak és alázatosak. Az az igazság, hogy minden egyes mérkőzésen amikor rázendít a szurkolótábor, rajtam végig fut a hideg, libabőrös leszek, akár még TV-n keresztül is. Nagyon jó érzés itt lenni, megélni ezt a pillanatot, hinni a csapatban, izgulni értük, és remélni hogy a szurkolásunkkal hozzá tudjuk őket segíteni a győzelemhez, mert igazán megérdemlik. Nagyon nehéz lesz, a realitás talaján maradva természetesen nagyobb az esélye a Salzburgnak, de ez a csapat már bizonyította jó párszor, hogy bármire képes!