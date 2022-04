A 2021/2022-es idényt valószínűleg egyetlen egy fehérvári jégkorongszurkoló sem fogja elfejteni, hiszen a Volán történelmi magasságokba jutott. A remek alapszakasz harmadik helye után az együttes söpréssel búcsúztatta az olasz Pustertalt, majd az elődöntőben az osztrák Villach gárdáját 4-1-gyel búcsúztatta Kevin Constantine alakulata. Mire a Red Bull Salzburg elleni döntő elkezdődött, már kiderült, hogy a magyar csapat a következő szezonban a CHL-ben, azaz a Bajnokok Ligájában is megmérettetheti magát. A fináléban bár sokan féltették a Volánt, a fehérvári hokisok megizzasztották az osztrák kirakatcsapatot, a rendre szoros találkozókból azonban a bikák kerültek ki győztesen, így 4-0-val övék lett az aranyérem. Az AV19 ezüstérme is azonban szépen csillog. A történelmi idény méltó lezárása volt a párharc utolsó, fehérvári találkozója, ahol az RBS épp a bajnoki címét ünnepelte, de a több ezres magyar publikum a Fejér megyei együttest éltette. Az ünneplésből aztán később sem volt hiány, hiszen csütörtökön a belvárosban több száz szimpatizánssal együtt töltötték a kora estét a kék-fehérek játékosai.



– Próbáltuk a lehető legjobbunkat nyújtani. Ez egy különleges szezon volt egy különleges csapattal. Sikerült megtalálnunk az utat a döntőhöz, minden évben ez a cél, megpróbálsz minél messzebb jutni – mondta a siker egyik kovácsa, a vezetőedző Kevin Constantine. – Talán a legemlékezetesebb pillanat, amikor a rájátszás első párharcát megnyertük, hiszen a csapat olyan eredményt ért el, amit még korábban soha. Ez történelmi tett volt az egész klubnak, a városnak, az egész helyi közösségnek. Nagy lépés volt az egész csapat számára is az idei szezon.



Az amerikai szakember érdemei elévülhetetlenek, hiszen alapossága és felkészültsége nélkülözhetetlen volt a nagy menetelés során.



– Nem tudom, hogy a többi sportágban mi a helyzet, de hokiban sok rossz edző van, de Kevin nagyon érti a dolgát, odafigyelt az apróságokra, sok melót tett bele. Rutinos edző, a mai napig lehetne helye az NHL-ben is – mondta lapunknak a vezetőedzőről a csapatkapitány, Hári János. – Remek csapatunk volt ebben a szezonban, egy nagyon jó edző irányított minket, az idény legfontosabb részében, a rájátszásban pedig szinte mindenki bevethető volt. Ez is nagyon fontos tényező volt.



Terbócs István a MAC KHB Újbuda csapatától érkezett tavaly nyáron, gyorsan beilleszkedett a közegbe és nagyszerű játékkal volt stabil pontja a Fehérvárnak.



– Nagyon jó volt a szezon minden pillanata, nem szeretnék kiemelni különösebben semmit sem belőle. Minden egyes pillanata szívmelengető volt, az egész atmoszféra és a szurkolók is fantasztikusak voltak. Az edzőnk a döntő után elmondta, hogy ebből a párharcból is tanulnunk kell. Örülök, hogy már az első fehérvári évemben megtapasztalhattam a rájátszást. Szerintem helyt álltunk, a döntőt elveszítettük ugyan, de végig volt keresnivalónk és férfias küzdelemben felvettük a versenyt a Salzburggal – nyilatkozta a támadó.



Bartalis István számára különleges idény volt a 2021/2022-es. Hiszen amellett, hogy a Fehérvár soha nem látott magasságokba szárnyalt, a 31 éves támadó a döntő alatt apuka lett.



– Az első álmunk az volt, hogy bejussunk a playoffba, majd utána az, hogy a következő körbe is bekerülhessünk. Később a döntőben is ott voltunk, nem tudnék egy dolgot kiemelni a szezonból, szépen lassan csapattá értünk és elértük az álmainkat. A 2022-es év ennél jobb nem is lehetett volna. Nagyon jól indult, reméljük, ennél még jobban fog végződni.



– Bár nem győztesként hagytuk el az utolsó mérkőzésen a jeget, mégis úgy éreztük magunkat, mintha mi lettünk volna a bajnokok – emlékezett vissza Kiss Dávid, a gárda másodedzője a döntő utolsó mérkőzése utáni pillanatokra. – Percekig csak a közönséget néztem, ahogy tapsolnak és szurkolnak nekünk, nagyon emlékezetes és megható pillanat volt. Bár volt sok, remek emlékezetes győzelmünk, de ez a búcsú az idei szezontól felejthetetlen.



– Mindenképpen az utolsó meccs a legemlékezetesebb pillanat az idei szezonból, a közönségünk bár nem nyertünk, a legvégéig és még utána is biztatott minket – mondta Németh Kristóf, aki az idényt még a Titánoknál kezdte meg, majd megragadt az ICEHL-csapat keretébe. – Örülök, hogy ennek a részese lehettem. A szezon során sikerült beverekednem magam a csapatba, úgy gondolom, meg tudtam állni a helyemet. Mindenben tudtam fejlődni az elmúlt hónapokban, természetesen mindig többet és többet akar az ember, szóval nem fogok megállni, dolgozom tovább.



Ami a folytatást illeti, a Volán magyar válogatott játékosai nem sokat pihenhetnek, hiszen a hétvégén csatlakoznak a május eleji, ljubljanai világbajnokságra készülő magyar férfi jégkorong-válogatott keretéhez. Míg Fehérváron ünneplés zajlott, addig a nemzeti csapat lejátszotta első felkészülési mérkőzését. A mieink Ukrajna ellen nyertek 3-1-re Miskolcon. A vb-re készülő bő keretbe a Hydro Fehérvár AV19-ből Horváth Milán, Magosi Bálint, Hári János, Erdély Csanád, Mihány Ákos, valamint Terbócs István kapott meghívót. Bartalis István az egész idény alatt sérüléssel bajlódott, az ő világbajnoki részévétele az orvosi eredményektől függ majd. A válogatott legközelebb kedden Székesfehérváron lép jégre Szlovénia ellen 19 órától.