Szerdán szabadnapos volt az Alba Fehérvár kosárcsapata, a kék-fehérek az első két meccsünket elvesztették a felsőházban a Körmend és a bajnok Falco ellen. A hétvégén a Szolnokot látták vendégük, a házigazdák 48-41-es félidő után magabiztos sikert arattak.

- Természetesen gratuláltam a játékosaimnak, nagyszerű győzelmet arattunk. A Szolnok ellen úgy játszottunk, ahogy mindig szeretnénk, ezúttal kimondottan jó napot fogtunk ki. Nagyon fontos győzelmet arattunk, rendkívül erős csapatot vertünk meg, a piros-feketék együttesét felkészült, tapasztalt edző irányítja, az Olaj megérdemelten nyerte a közelmúltban a debreceni kupadöntőt. Ezúttal senki sem egyedül akarta megoldani a feladatot és megnyerni a mérkőzést, hanem végig egységes csapatként viselkedtünk. Mindig mondtam, akkor leszünk igazán sikeresek, ha negyven percig fókuszáltan kosárlabdáztunk, most közel voltunk ehhez, úgy számoltam, 38 percen át kimondottan jól teljesítettünk. Ezt az intenzitást, odafigyelést várom a szerdai, soproni meccstől is, ha megismételjük a szombati teljesítményünket, joggal bízhatunk a jó szereplésben az SKC ellen. A bajnoki folytatás szempontjából nagyon fontos derbi következik – mondta vezetőedzőnk, Matthias Zollner.

A vendégek trénere, a szlovén Gasper Potocnik sokkal jobb játékra számított a három hete az MK-ban diadalmaskodó együttesétől.

– Ez volt az a mérkőzés, amelyen nem számítottam ilyen eredményre. Nem voltunk eléggé agresszívek, illetve fókuszáltak, a házigazdák teljesen megérdemelten nyertek, a játék minden elemében jobbak voltak. Voltak olyan pillanatai az összecsapásnak, amikor nagyon közel kerültünk ellenfelünkhöz, akkor úgy gondoltam, más is lehet a végeredmény, de a döntő szituációkból az Alba került ki győztesen. Bízom abban, hogy a folytatásban más lesz a hozzáállásunk, eredményesebben fogunk szerepelni. Ugyanúgy, ahogy a szezon korábbi részében

Vojvoda Dávid, a fehérváriak csapatkapitány remekül játszott, 21/9 pontot jegyzett, ezúttal is fontos triplákkal jelentkezett.

- Nagyon fontos volt, hogy megszerezzük az első győzelmünket a felsőházban, az előző két mérkőzésen is közel jártunk hozzá, ezúttal végre összejött. Jól játszottunk, igazi csapatként, amit jól jelez, hogy 29 asszisztot adtunk egymásnak. Amit elterveztünk, azt megvalósítottuk, nagyon remélem, hogy a Sopron ellen is így folytatjuk. Köszönjük a szurkolók buzdítását, remek, hogy ennyien eljöttek a csarnokba, a drukkerek végig mellettünk álltak. Nagyon fontos, hogy buzdítsanak bennünket. Sok meccset játszottam itt ellenfélként, amikor telt ház volt, vagy közel telt ház, mindig élmény volt itt pályára lépni. Valami hasonlót éreztem most is.

A vendégeknél Bojan Subotic nyújtott átlag feletti, 18/6 pontot szorgoskodott össze.

- Gratulálok az Albának, megérdemelték a sikert. Nem játszottunk jól, végig puhán kosárlabdáztunk, emiatt veszítettünk. A folytatásban sokkal agresszívebbnek kell lennünk, hogy ismét eredményesek legyünk, mint a szezon korábbi összecsapásain. Túl sok könnyű kosarat engedtünk a házigazdáknak, akik gyorsindításból gyakran eredményesek voltak. Kellemes ünnepeket kívánok mindenkinek.

Pongó Marcell, a fehérváriak irányítója ismét megtette a magáét, 14/3 pontot gyűjtött.

- Nagyon jó meccs volt, kiváló hangulattal. Nagyon jó csapatot sikerült legyőznünk. Várom a hasonló folytatást, úgy gondolom, ezzel a játékkal és hozzáállással lesz esélyünk nyerni a hűség városában is.