A csütörtöki nyitónapon a Fehérvár a házigazda DEAC-ot verte magabiztosan, a kecskemétiek pedig a Nyíregyházát búcsúztatták. A pénteki elődöntők során az Alba a Szegedtől, a KTE pedig a Szolnoktól kapott ki a végjátékban, a vesztesek számára maradt a szombat délutáni bronzmérkőzés. Érdekességnek számított, hogy a keletiek trénere, Forray Gábor egy éve még a Fejér megyeieket irányította, az ősszel ült vissza korábbi együttese, a Kecskemét kispadjára.

Vojvoda közeli kosarával indult a meccs, Karahodzic válaszolt, aztán Omenaka volt eredményes, szintén közelről. A fehérváriak aligha gondolták, a mérkőzésen ekkor vezetnek utoljára, Pollard és Dramicanin is triplát dobott, 4-10-re alakult az eredmény. Vojvoda hárompontosával közelített Matthias Zollner együttese, Wittmann is beköszönt távolról, erre Pollard reagált megint messziről, 9-16. A KTE amerikai légiósa továbbra sem viccelt, Kucsera is eredményes volt, tízzel meglépett Forray csapata, 11-21. Sőt, Pollard további remeklésével még inkább, Pollard középtávolról, Karahodzic a palánk alatt remekelt, a túloldalon Shaheed Davis zsákolt, majd közeli ziccert dobott, 10 pontra jött az Alba 15-25. Az első negyed utolsó pillanatában Milutinovic pöcizett, 15-27-tel zárták a felek az első tíz percet. Folytatásban is dominált a Kecskemét, Pollardot és Karahodzicot továbbra sem tudták tartani (19-34), Pongó egyéni akció végén, Takács pedig szemfüles labdaszerzés után volt eredményes. Wittmann hármasát követően elindult az Alba, Stark és Szabó Zsolt jóvoltából közelítettek, időt kért Forray Gábor, 32-39. Dramicanin harcolt a palánk alatt, ha elsőre hibázott is, másodikra begyötörte a labdát a gyűrűbe. Araszolt előre a Fehérvár, Szabó triplát hintett, Pongó lerohanás után dobott ziccert, a félidő végére kiegyenlítetté vált a meccs, 39-43-as eredménnyel zárták az első húsz percet az együttesek.

Vojvoda két büntetőjével kettőre jött az Alba, a mezőny legjobbja, Pollard ziccert dobott, a másik palánknál Pongó hármasa is ült, Omanaka csak az első büntetőjét dobta be. Zuhogtak a triplák, sorrendben Dramicanin, Szabó és Wittmann talált be távolról, a fehérváriak mindig egyenlítettek, Kecskemét pedig három ponttal ellépett. Pollard büntetői a hálóban kötöttek ki, Klobucar kinti kosara nyomán hatra hízott a különbség (48-54), a Fehérvár Pongó révén tartotta a lépést. Pollard betöréses kosarát követően, Omenaka begyűjtötte ötödik hibáját, kivált a játékból, Davis jött a helyére. Elhúzott a KTE (51-62), időt kért Alba, aztán Klobucar pillanatai következtek. A támadó lepattanók kivétel nélkül az alföldieknél landoltak, akik az akciók jelentős részét kosárra fejezték be. Dramicanin mellett Klobucar ügyeskedett, Wittmann hármasa kiszédült a gyűrűből, Stark az ellenakció során a saját térfeléről dobott triplát – ahogy Lenzelle Smith szokta -, fél órát 63-72-es eredménnyel tudtak le az együttesek. Újfent tízre hízott a KTE előnye, aztán a percek múltával húszra, Dramicanin és Milutionovic volt különösen eredményes, a vége előtt három perccel 69-89 állt a táblán. A meccs eldőlt, Matthias Zollner a záró két percben a fiataloknak szavazott bizalmat, Pongó 25 évével volt a legidősebb, Takács Milán, Lukács Kass, Góbi szerepelt a parketten. Pongó hármasára Dramicanin ugyanígy válaszolt, Forray Gábor is behozta a fiatalokat, megérdemelten nyert a Kecskemét, 78-96 állt a táblán a lefújás pillanatában. Az Alba a 4. helyen zárta a cívisvárosi hétvégét.

Alba Fehérvár - Duna Aszfalt-DTKH Kecskemét 78-96 (15-27, 24-16, 24-29, 15-24)

Magyar Kupa, bronzmérkőzés, Debrecen, Főnix Aréna, vezette: Cziffra Csaba Zsolt, Tóth Cecília, Pozsonyi László (Téczely Tamás)

Alba: Pongó 14/3, Vojvoda 11/3, Lukács 10, Szabó 12/6, Omenaka 5. Csere: Stark 7/3, Takács 5/3, Smith -, Davis 12, Kass -, Góbi -. Vezetőedző. Matthias Zollner

KTE: Pollard 32/9, Klobucar 15/9, Milutinovic 10, Kucsera 2, Karahodzic 13. Csere: Wittmann 11/9, Dramicanin 11/9, Kiss 2, Lukács -, Tóth -. Vezetőedző: Forray Gábor