A Honvéd Szondi hétközben a Szeged elleni előrehozott bajnokival melegített sikerrel a rangadóra. Ősszel szoros küzdelemben nyertek a fehérváriak, ezúttal simábban szerezték meg a három pontot a Tisza-partiak ellen. A párosok 1:1-el végződtek, Zombori Dávid és Molnár Krisztián győzedelmeskedett.

Az egyéni párharcokat tekintve a szegedieknek nem volt esélyük a győzelemre, ugyanis Vitsek Ivánon kívül nem nyertek egyéni összecsapást. Jakab Gábor és Zombori Dávid veretlenek maradtak, míg Molnár Krisztián egy, Kishegyi Ákos két győzelemmel segítették csapatukat. Fölényes 8:3-as győzelmet könyvelhetett el a Szondi Szegeden, tehát magabiztosan állhattak asztalhoz szombaton a Csákvár ellen.

A székesfehérvári Hétvezér iskola tornatermében hazai szemszögből nem indult jól a párharc, mindkét párost a vendégek nyerték, a Lovas-Martinecz Gyula/Terék Norbert, illetve a Timafalvi Gergő/Hoffmann Tamás kettős is magabiztosan nyert (utóbbi szettveszteség nélkül). A Szondi aztán összeszedte magát és egalizált Zombori Dávid, Molnár Krisztián és Kishegyi Ákos révén. A második körben rendkívül izgalmas meccseket láthattak a szurkolók. Zombori Dávid és Molnár Krisztián 3:0-ás, majd Jakab Gábor 3:1-es, valamint Kishegyi Ákos 3:2-es győzelmével a Szondi nagyot lépett a győzelem felé vezető úton. 7:3-as vezetésnél ismét Zombori Dávid és Molnár Krisztián álltak asztalhoz. A mindent eldöntő párharcot végül Molnár Krisztián nyerte meg, Terék Norbertet legyőzve, 8:4-re nyerte a megyei rangadót a Honvéd Szondi.

A fehérváriak 39 ponttal az utolsó forduló eredményeitől függetlenül az ötödik helyen végeztek az Extraligában, kilenc győzelem mellett, három döntetlent szereztek, és hatszor kaptak ki. A Csákvár eddig tíz ponttal kevesebbet gyűjtött, mint megyei riválisa, ötször nyert, kétszer ikszelt, és sajnos tíz mérkőzésen pont nélkül maradt. Rájuk még vár az utolsó forduló, amelyben az éllovas Péccsel találkoznak. Aligha fogják félvállról venni a mecsekiek a csákvári derbit, mivel akár a bajnoki címük is múlhat a győzelmen. Sajnos egy hellyel lejjebb is csúszhat a tabellán a gárda, ha a szezonzáró fordulóban a Mosonmagyaróvár megveri a sereghajtó (pont nélkül álló) Szerva SE csapatát.

Az alsóbb osztályokban továbbra is vitézkednek a Honvéd Szondi csapatai. Az NBI.-ben a tíz csapatos bajnokság hetedik helyén álló fehérváriak a második helyezett, a bajnoki címre is esélyes Tatától 10:4-re kapta ki itthon. Az NBII.-ben a Baja ellen bravúros, 10:8-as Szondi-siker született, ezzel ötödik a bajnokságban a gárda.