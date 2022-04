Jó előjelekkel várták a határszéli derbit a kék-fehérek, négy nappal korábban meggyőző produkcióval verték a friss kupagyőztes szolnokiakat, a soproniak pedig mesés alapszakasz – tizenhárom meccset nyertek zsinórban – után nem nyertek még a felsőházi folytatásban. Szerda estig. Ugyanis a hétközi fordulóban szinte végig vezetve verték az albásokat, 83-75-re. Félidőben 47-32 állt a soproni csarnok eredményjelzőjén, aztán a koronázóvárosiak megkezdték az előrenyomulást, Vojvoda és Fakuade vezérletével két pontra zárkóztak, volt esélyük, hogy a vezetést is átvegyék az utolsó percekben. Azonban fontos dobásokat hibáztak, és a Sopron KC 85-78-ra győzött.

– A hétvégi, remek játékkal kivívott, Szolnok elleni diadal után ezúttal is sikerre készültünk. Ám amikor harminc ponttal kevesebbet szerzel triplákból, mint az ellenfél, mindig nagyon nehéz nyerni. Ennek ellenére úgy érzem, a második félidőben megteremtettük magunknak a lehetőséget a diadalra. Visszajöttünk a meccsbe, de amit az első félidőben nyújtottunk, az nem elég, ennél lényegesen több kell. Hihetetlen, hogy egész évben ezt csináljuk, az egyik meccsen jól játszunk, a következőn rosszul, aztán megint jól, ez így folytatódik. Ezen mindenképpen javítanunk kell, stabilabbnak kell lennünk, ha meg akarjuk szerezni a pályaelőnyt a negyeddöntőre – közölte az Alba vezetőedzője, Matthias Zollner.

Kostas Flevarakis, a nyugatiak görög mestere érthetően elégedett volt együttese teljesítményével. „Nagyszerű győzelmet arattunk. A szezon ezen szakaszában rendkívül fontos, hogy sok egészséges játékosunk legyen, mert a frissesség itt már nagyon sokat számít. Ez már nem az alapszakasz, végig koncentráltan kell kosárlabdázni, ugyanis itt csak topcsapatokkal találkozunk. Ezeket a gárdákat úgy építették fel, hogy ott legyenek a legjobb ötben, tehát a szezon végén a döntőért küzdjenek.”

A fehérváriak válogatott bedobója, Lukács Norbert az elején csapata legjobbja volt, a folytatásban akadtak üresjáratai, végül hét ponttal zárta az összecsapást.

– Az első félidőben sajnos gyengén játszottunk, a hazaiak jelentős, 15 pontos előnyt ­tudtak építeni. A nagyszünet után rendeztük a sorokat, agresszívebb lett a védekezésünk, támadásban is jóval hatékonyabbak voltunk, megkezdtük a felzárkózást. Két pontra érkeztünk, azonban nem tudtuk átvenni a vezetést, a végén elhibáztuk a dobásainkat. Úgy gondolom, tanulunk az ezúttal elkövetett hibákból, a középszakaszból hátralevő négy meccsen igyekszünk győztesen elhagyni a parkettet. Matematikai esély még van a 3. hely megszerzésére, ám minden bizonnyal a 4. vagy az 5. pozí­cióban zárjuk ezt a kört.

– Bár pontosan tudtuk, nehéz lesz, de az Olaj elleni magabiztos játék után jobbra számítottam Sopronban – vette át a szót a válogatott irányító, Pongó Marcell. – Magamtól is sokkal többet vártam. Az Olaj ellen jól ment, ezúttal kevésbé, a végén üres helyzetből két triplát is elrontottam, ami a korábbi meccseken bement, ezúttal nem. Még így is volt esély a sikerre a negyedik negyed derekán, lendületben voltunk, azonban vitatható ítélet következett, Vojvoda megkapta negyedik hibáját, az edző kénytelen volt leültetni. Az első félidőben túl nagy előnyt adtunk az ellenfélnek, később zárkóztunk, de ez túl sok energiát kivett belőlünk. Nyolc ponttal kikaptunk, a 3. helyen tanyázó Körmend vélhetően megőrzi a jelenlegi helyezését, ha a Sopront hazai pályán 9 ponttal megverjük és ugyanannyi győzelemmel és vereséggel állunk majd, mint ők, az egymás elleni eredménnyel bejöhetünk a 4. helyre. Tehát pályaelőnnyel indíthatjuk a playoff küzdelmeit.