Vasárnap estig a megszerezhető hat pontból négyet gyűjtött be a Ferencváros ellen a Puskás Akadémia ebben a bajnokságban, így a szezon harmadik egymás elleni meccsén is eséllyel indult a pontokért Hornyák Zsolt együttese. Bár jól kezdett a PAFC - a hatodik percben lesállásból gyömöszölte be a labdát a vendégek kapujába - alapvetően a Ferencváros akarata érvényesült a meccs első felében. Negyed óra után egy remek akció után Ryan Mmaee csak közel volt a vezető gól megszerzéséhez, nem sokkal később Anderson Esiti révbe is ért, aki egy újabb tetszetős, gyors támadás végén vágta a léc alá a labdát, 0-1. A 27. percben egy Dibusz Dénes által elfojtott hazai ziccer, majd Nagy Zsolt szabálytalansága borzolta a kedélyeket. A felcsútiak játékosa túl magasra lendítette lábát, amit Carlos Auzqui vérző feje bánt.



A szünet után egy-egy helyzet adódott mindkét oldalon, de ekkor még kezében tartotta a meccset a Ferencváros. Főleg, hogy Oleksandr Zubkov kiugratása után Ryan Mmaee talált a hálóba, 0-2. A hazaiakat egyáltalán nem viselte meg a két gólos hátrány, sőt! A Puskás Akadémia megrázta magát, és fölé kerekedett a vendégeknek: hét percen belül kiegyenlített! Az 52. minutumban Baluta beadását Libor Kozák fejelte a kapuba, az 56. percben pedig a hazaiak másik magasembere, Patrizio Stronati fejéről pattant a labda a gólvonal mögé Samy Mmaee balul sikerült felszabadítása után, 2-2. Ekkor már egyértelműen a PAFC kezében volt a meccs, bár a zöld-fehérek is meg-megvillantak. A közelmúltban az ukrán bajnokságból igazolt Shahab Zahedi többször is helyzetbe került, de vagy nem célozta meg pontosan a kaput, vagy Dubisz hárított. A válogatott kapus Nagy Zsolt kiugratásánál is a helyén volt. A vendégektől Ryan Mmaee gurított kevéssel a kapufa mellé, testvére Samy pedig egyre bizonytalanabb játéka miatt csakhamar a kispadon találta magát. A végjátékban egyik gárda sem volt közel a gólszerzéshez. A Puskás Akadémia a bajnokságban harmadszor is pontot szerzett a címvédő Ferencváros ellen, és továbbra is hét pont hátrányban üldözi a zöld-fehéreket. A Kisvárdát viszont immár egy pont előnnyel (is) megelőzi a PAFC, amely továbbra is stabilan a második.

Puskás Akadémia FC - Ferencvárosi TC 2-2 (0-2)

Gól: Kozák (52.), Stronati (56.), ill. Esiti (18.), R. Mmaee (49.)