Sok minden eldől a megyei rangadón – egyöntetű volt a vélekedés a Mol Fehérvár FC és a Puskás Akadémia FC összecsapása előtt. Öt fordulóval a bajnokság vége előtt ugyanis az utóbbi hetekben pontokat inkább csak csipegető felcsútiakat egy esetleges győzelemmel a Vidi hat pontra közelíthette volna, s a tavaszt brutálisan rosszul kezdő piros-kékek előtt újra felcsillanhatott a bronzérem. A Puskás pedig az ezüstre hajtott, így a Fejér megyei csata a tét miatt is rangadóra méltónak ígérkezett.



Pedig a kezdőrúgás előtt a két csapatkapitány kötelező térfélválasztási procedúrája családias jelleget öltött, Nikolics Nemanja és Szolnoki Roland hosszasan ölelgették egymást, mégiscsak éveket húztak le együtt a Vidiben korábban.



Amint egymásnak feszültek a felek, a barátság a feledés homályába veszett, s a küzdelem élét egy gyors hazai gól élesítette. A 3. percben peregtek a másodpercek, mikor Bamgboye futott fel a bal oldalon, középre passzolt, de Nikolics háta mögé – így már veszettnek tűnt az akció –, azonban az érkező Kenan Kodro gyűjtötte be a labdát, s 10 méterről a rövid sarokra lőtt, 1-0. A Puskás a 10. percben jutott először lövéshez, Zahedi ballal küldte kapura a labdát kissé kisodródva, Kovács Dániel kesztyűjéhez ragadt a laszti. A 25. percig semmi nem történt, a hasonló hadrendben futballozó csapatok a mezőnyben gyűrték egymást. Aztán Rus adta el a labdát a fehérváriak térfelén, Baluta ívelt a tizenhatoson belülre, ahol Zahedi mindenki fölé ugorva fejelt a jobb sarokba, 1-1. A 37. percben a Puskás iráni csatára, Shahab Zahedi boldogan ünnepelte újabb gólját, azonban a kiugratásnál, ziccere előtt már lesen volt, a gólt nem is adták meg. Két perccel később Funsho Bamgboye válaszolhatott volna egy hálózörgetéssel, azonban 16 méteres, jobb belsővel megeresztett lövése centikkel elkerülte a bal kapufát.

Forrás: A klub



A szünetben Boris-mester lekapta a sárga lapot összeszedő Fiolát, Ruben Pintot küldte a helyére, de a Vidi offenzívája nem lett lendületesebb a váltással sem. A Puskás Akadémia neveltje, Bakti Balázs 10 méterről éppen csak a bal kapufa mellé lőtt, majd az 53. minutumban a felcsútiak megfordították a meccset: Nagy Zsolt a felezővonaltól ívelte fel a labdát, a zavartalanul felkocogó Zahedi pedig 11 méterről, jobbal, állítgatás nélkül durrantott a jobb alsó sarokba, 1-2. Hiába vezetett a vendég Puskás, a hazai ultrák rendületlenül énekeltek, tapsoltak, doboltak, de a pályán ténykedő fehérváriak nehezen kaptak erőre. Átvette az irányítást a PAFC, s erre reagálva változtatott a Vidi trénere. Makarenko és Dárdai érkeztek, s ugyan lendületesebb lett a piros-kékek játéka, az igazi gólhelyzet továbbra is hiányzott. A 84. percig. Ekkor már a felcsútiak visszazártak, őrizték fórjukat, a Vidi egyre elkeseredettebben próbált eljutni a Puskás kapujáig. Mígnem Nego kapott remek labdát, betört a tizenhatoson belülre, s egy védővel a nyakán lőtt a rövidre, Tóth Balázs nagyot védett. Baluta második sárgájával kiállítatta magát a 91. percben, csapata pedig két cserét is eszközölve lecsorgatta volna a hosszabbítást, azonban a egy felívelést követően Kodro pöccintése felperdült Tóth kapuson, Stopira pedig 1 méterről a hálóba fejelt a 94. percben, 2-2. Robogott a Vidi a győzelemért a 95. percben is, de újabb helyzetet már nem tudott kialakítani. Igazságos döntetlennel zárult a megyei rangadó.



Jegyzőkönyv:

Mol Fehérvár FC – Puskás Akadémia FC 2-2 (1-1)

Mol Aréna Sóstó, 3103 néző. V.: Bognár Tamás (Kóbor, Aradi)

Mol Fehérvár FC: Kovács D. – Rus, Stopira, Sabanov (Ljednyev, 86.) – Nego, Fiola (Pinto, a szünetben), Zulj (Makarenko, 68.), Heister – Bamgboye (Dárdai, 68.), Kodro – Nikolics. Vezetőedző: Michael Boris

Puskás AFC: Tóth B. – Favorov (J. Nunes, 80.), Szolnoki, Sprandler, Stronati, Nagy Zs. – Bakti (Corbu, 71., Deutsch, 93.), Urblík (Skribek, 80.), Zahedi (Komáromi, 92.) – Baluta. Vezetőedző: Hornyák Zsolt

Gól: Kodro (3.), Stopira (94.) ill. Zahedi (25., 53.)

Sárga lap: Fiola (12.), Bamgboye (62.), Pinto (63.) ill. Baluta (5., 91.), Szolnoki (20.), Urblík (79.)

Kiállítva: Baluta (91.)