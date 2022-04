A mérkőzés amolyan képletes felvezetéseként két ambiciózus szakember találkozott egészen pontosan fél órával az összecsapás kezdete előtt a felezővonalnál. Józsa Krisztián és Vágó Attila széles mosollyal az arcán üdvözülte egymást, majd fél szemmel bemelegítő csapataikat figyelve hosszú perceken át diskuráltak. Az természetesen a lelátóról nem derült ki, hogy mi lehetett a beszélgetés tárgya, ám gyanítjuk, hogy nem a közelgő hatvan perc taktikáját osztották meg egymással…

Már csak azért sem, mivel nem valószínű, hogy az újvárosi szakember olyan nyitányról álmodott, mint amit az első tíz percben lehetett látni a piros-fehérektől. 4-0-as rohammal indított az Alba, dacára annak, hogy keményen, és határozottan védekezett a Kohász. 8 perc és 13 másodperc elteltével Horváth Gréta törte meg a DKKA gólcsendjét, ez pedig egyben azt is jelentette, hogy innentől a vendéglátók húzták be a féket, igaz, ehhez kellett Gabrijela Bartulovic is, aki lehúzta a rolót, és meccsben tartotta az övéit. Így történhetett meg az, amire percekkel korábban kevesen fogadtak volna: annyira összekapta magát az Újváros, hogy a 23. percben Nick Viktória betörésből szerzett találata után már náluk volt a vezetés, 7-8. A folytatásban ugyan még egyszer fordított a Fehérvár, de a hajrá ellenfeléé lett, és kétgólos előnnyel várhatta a második játékrészt. Ebben aztán hazai részről nem sok köszönet volt, végig szaladtak az eredmény után, ráadásul hét percig nem tudták bevenni riválisuk kapuját, és ez végképp megpecsételte a sorsukat. Az újvárosiaknál mindig volt, aki kisegített, csúsztak-másztak, látszott, hogy nagyon akarják a sikert, és Bulath Anita, valamint Borgyos Panna hiányát is ellensúlyozni tudták. Az Albát Utasi Linda és Besszer Borbála vitték a hátukon, mások nem nőttek fel ezen az estén melléjük, így megszakadt az eddig négy meccsből álló hazai veretlenségi sorozatuk.

Jegyzőkönyv:

Alba Fehérvár KC – Dunaújvárosi Kohász KA 26-29 (10-12)

Székesfehérvár, 400 néző Vezette: Horváth Péter, Marton Balázs

Alba Fehérvár KC: Tóth Nikolett – Töpfner 4 (1), Afentaler 1, Besszer 3, Varga E., Utasi 7, Takó 5. Csere: Kubina (kapus), Boldizsár, Triscsuk 3 (2), Bardi 1, Ohjama, Gerháth K. 1, Domokos D. 1. Vezetőedző: Józsa Krisztián

Dunaújvárosi Kohász KA: Bartulovic – Horváth G. 5, Polics 2, Weisheitel 3, Nick 1, Matucza, Farkas J. 8 (1). Csere: Wéninger (kapus), Szalai B. 3, Kazai 3, Kukucska 1, Krupják-Molnár 1, Fodor N., Mrmolja 2. Vezetőedző: Vágó Attila

Kiállítások: 6 ill. 10 perc Hétméteresek: 4/3 ill. 1/1