Sean Simpson együttese eddig két tesztmérkőzésen van túl. A májusi eleji, ljubljanai világbajnokságra készülő nemzeti csapat először Ukrajnával játszott Miskolcon, ahol a mieink 3-1-re nyertek. Ezután már bővebb állománnyal felállva Szlovénia ellen nem sok babér termett a válogatottnak, Székesfehérváron 3-0-ra nyertek a vendégek.

Az ukránok találkozót lendületesen, de pontatlanul kezdték a felek, mindkét csapat letámadással próbálta megzavarni a másikat. Az első helyzetre három percet kellett várni, a hat fehérvári játékos közül Terbócs került egy támadáson belül kétszer is helyzetbe, de Pysarenko védeni tudott. Pár minutummal később Magosi centerezett Macaulay elé, de a bekk lövése elakadt a vendégek kapusában. Rajnának először több mint hét percet követően sikerült közbeavatkoznia, ekkor egy kékvonalas vendégkísérlet pattant meg, de az UTE hálóőre másodszorra már megkaparintotta a pakkot. Bár a magyar fölény megmaradt, gólt az ukránok szereztek, két és fél perccel a játékrész vége előtt Morozov talált meg egy korongot a kapu előtt és a hálóba lőtte a pakkot, 0-1.

A középső harmad emberelőnyökkel kezdődött. Először az ukránok egy áthúzódó fórral jelentkeztek, majd rövid ideig négy a négy ellen is folyt a játék, aztán Magyarország támadhatott két ízben is öt a négy ellen. A vendégek részéről fórban Mazur kezében volt a második gól, a mieink próbálkozásaiban túl sok volt a pontatlanság, Nagy Gergő lehetőségénél pedig Pysarenko védett nagyot. Hét perccel a vége előtt Horváth, majd Garát távoli próbálkozását kellett hárítania az ukránok kapusának. A játékrész végén ismét emberelőnyben kerültek a hazaiak, de Nagy helyzete ismét kimaradt. Négy a négy ellen végre az ukrán kapuba került a pakk, Sárpátki egy kavarodás után kotorta be a korongot, a bírók videózás után megadták végül a találatot, 1-1.

A harmadik harmad elején sem fogták magukat vissza az együttesek, már ami a kiállításokat illeti, Korenchuk és Terbócs ülhetett ki két percre a büntetőpadra, négy a négy ellen azonban nem tudott egyik gárda sem komoly helyzetet kialakítani. A harmad derekán Vincze ziccere után emberelőnybe kerültek a mieink, de Magosi és Kulmala sem tudta értékesíteni a helyzetét. Később ukrán fórban voltak meleg pillanatok Rajna kapuja előtt, de a mieink állták a sarat. Három perccel a találkozó vége előtt fórban Lyalka cselezte át magát a védőkön és Rajnát kicselezve lőtte be az ukránok vezető gólját, 1-2. Ezt követően a magyarok levitték a kapust, és kilenc másodperccel a végső dudaszó előtt sikerült egyenlíteni Magosi révén, 2-2. A hosszabbítás ukrán helyzeteket ugyan hozott, de gólt nem, így jöhettek a büntetők. A szétlövésben Sean Simpson fiai voltak pontosabbak, így 3-2-re nyert a magyar jégkorong-válogatott.

Magyarország – Ukrajna 3-2 (0-1, 1-0, 1-1, 0-0, 1-0) – szétlövés után

Vasas Jégcentrum, 1665 néző. V.: Soós, Németh, Pálkövi, Szabó.

Magyarország: Rajna – Garát, Macaulay, Erdély, Hári, Magosi 1 – Pozsgai, Horváth, Papp, Nagy 1 (1), Terbócs – Szirányi, Kiss R., Vincze, Sárpátki 1, Kulmala (2) – Tóth G., Fejes, Mihály, Vas, Szita, Kóger, Tóth R. Vezetőedző: Sean Simpson

Ukrajna: Pysarenko – Tolstushko, Merezhko (1), Peresunko, Mazur, Mikhnov – Pangelov, Matusevich, Lyalka 1, Fadieiev, Korenchuk – Lytvynov, Andreikiv, Blagyi, Nimenko, Morozov 1 – Chikantsev, Hrebenyk, Andrushchenko, Simchuk, Borodai, Sxak. Vezetőedző: Vadim Shakhraychuk.

Kiállítások: 12, ill 16 perc.

Kapura lövések: 38-27.