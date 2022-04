Az Alba Fehérvár kosarasai a jelenben a középszakaszban érdekeltek, szerda este a Körmendet verték a Géz utcában meggyőző fölénnyel, 97-77-re, ezzel stabilizálták 4. helyüket a tabellán. Az Egis maradt a 3. pozícióban, egy győzelemmel szereztek többet, mint a Fejér megyeiek. A Körmend 18 sikert és 13 vereséget számlál, az albások 17 alkalommal nyertek és 14-szer vesztettek. A bajnokság ezen etapjából még három forduló van hátra, aztán következhet a rájátszás.

Egy év múlva a középszakaszban már nem lépnek pályára a hazai, élvonalbeli gárdák, ugyanis a bajnokság ezen szakaszát eltörlik, az alapszakasz után azonnal a rájátszás, azaz a playoff következik, a legjobb nyolc együttes viaskodik a folytatásban. Továbbá jelentős változás jön a Magyar Kupát illetően is. Hosszú éveken át, két napon át zajló, négyes finálét rendeztek, két elődöntővel, majd a zárónapon bronzmeccsel és aranycsatával, aztán több, nyugati ország seregszemléjéhez hasonlóan nyolcasra emelték a létszámot, négy negyeddöntővel, két elődöntővel, majd bronzmérkőzéssel és záró fináléval. Az utóbbi időszakban már így zajlottak a finálé. A tárgykörben is változást hoz a következő, ősszel rajtoló idény.

A női A-csoportos bajnokságban nem lesz lényegi változás az új szezonban sem, ellenben a férfi mezőnyben több újdonságra is számíthatnak a csapatok és a szurkolók – közölték az illetékesek a Magyar Kosárlabdázók Országos Szövetségének elnökségi ülését követően.

- Ahogyan az már hagyománynak számít a magyar kosárlabdázásban, a szövetség vezetése minden szezonban konzultál a két első osztályú bajnokság klubjaival az aktuális szezon végéhez közeledve. Az elmúlt héten lezajlott egyeztetésen az MKOSZ kikérte a klubok véleményét, többek között a versenynaptárról és a fiatalszabály jövőjéről is. Az egyeztetést követően terjesztettük az elnökség elé azokat a javaslatokat, melyek érvényesek lesznek már az ősszel rajtoló 2022-23-as szezontól. A női versenyrendszer lényegében nem változik, az eddig megszokott szabályok szerint működik tovább a bajnokság újabb két esztendeig - közölte Bodnár Péter, a honi szövetség főtitkára.

A sportvezető gyorsan hozzátette, azonban a férfiak pontvadászata kapcsán több módosító javaslatot is elfogadott az elnökség.

- Egyöntetűen kérték a csapatok, hogy a szeptember végi, október eleji kezdés mellett május végéig, június elejéig fejeződjön be a szezon. A nemzetközi versenynaptárt, illetve klubjaink nemzetközi szereplését is figyelembe véve ez csak úgy lehetséges, ha a középszakaszt eltöröljük. Felmerült azonban igényként, hogy a mérkőzések száma drasztikusan ne csökkenjen, így újra lesznek mérkőzések az 5-8. helyekért is, mely helyezések a támogatási összegek szempontjából komoly jelentőséggel bírnak. Annak érdekében, hogy a 9-14. helyezett csapatok mérkőzései is a lehető legtovább érdeklődésre számot tartóak legyenek, olyan kiírás készül, hogy a lehető legkésőbb derüljön csak ki a kieső csapat kiléte. Ez egyben azt is jelenti, hogy a két csapatot érintő play-out valószínűleg megszűnik. A fiatalszabályt illetően újabb két évig a jelenlegi szabályozás marad hatályban, tehát továbbra is egy 23 évnél fiatalabb hazai nevelésű játékosnak a pályán kell lenni a mérkőzések első félidejében.

A férfi és a női Magyar Kupa kapcsán annyi újítás történik, hogy a negyeddöntős meccseket – ezeket eddig a nyolcas döntő első napján rendeztek – az alapszakasz első körében jobb helyezést elérő csapatok pályaválasztó jogával vívják a csapatok a Magyar Kupára fenntartott hét elején. Aztán a négy továbbjutó szerepel majd a hétvégi négyes döntőben.

- A változásokról természetesen időben értesültünk. Hogy ezek hasznosak lesznek, vagy sem, egy év múlva érdemes beszélni - jegyezte meg az Alba ügyvezetője, Simon Balázs.

A Magyar Kupa kapcsán a lényeg: ezentúl nem három, hanem két napig tart az esemény, a hétvégi rendezvényt megelőzően, a hét elején kerül sor a negyeddöntőkre. Egy hónappal ezelőtt, az első, csütörtöki versenynapon a Főnix Csarnokban találkozott a Fehérvár a házigazda DEAC csapatával, Vojvodáék 94-87-re győztek, pénteken a Szegeddel mérkőztek, szombaton a Kecskeméttel a bronzéremért. Egy év múlva, ha ismét bejutnak a nyolc közé – ehhez az kell, hogy a bajnokság első körét az első nyolcban zárják -, a hét elején találkoznak azon riválissal, akiket az útjukba küld Fortuna, a sorsolást követően. A bajnokságban jobb pozícióban álló csapat lesz a kupa negyeddöntőjének házigazdája, egy meccsen dől el a továbbjutó kiléte. A négy párharc győztesei utazhatnak a hétvégi MK-döntőre.