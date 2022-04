Magyar helyzetekkel kezdődött el a találkozó. Először a pár napja a kerettel készülő Sebők került közel a koreai kapuhoz, de fonákkal leadott lövését védte Dalton, mint ahogy Kóger beleérésekor is résen volt a vendégek portása. A túloldalon Lee Don Ku távolról tette próbára Rajnát. A hatodik percben megszerezte Magyarország a vezetést. Hári tálalt Sofron elé, aki korcsolyával maga elé tette a pakkot és kíméletlenül kilőtte közelről a bal felső sarkot, 1-0. Lendületes játszva tartották a mieink kordában a gyors koreaiakat, egy lecsorgó pakkot Kulmala lőtt a mamutba. A harmad derekán váratlanul egyenlített az ázsiai gárda, a magyar hátsó alakzatot kipasszolva Lee Jong Min ütemtelenül előtte a korongot, ami Rajna lábai között ment át, 1-1. Ezt követően kiegyenlítettebbé vált a játék a mezőnyben, majd a játékrész végét megnyomták a mieink, de Erdély, Sofron és Kóger lehetősége is kimaradt.

Nagy iramban startolt el a középső harmad, mindkét kapu előtt nagy volt a forgalom. A legnagyobb helyzet a magyarok előtt adódott, Kulmala közelijét védte Dalton. Átvette az irányítást Sean Simpson alakulata, majd emberelőnyben támadhattak a hazaiak. A fórban beszorult Dél-Korea, de Hárinak, Erdélynek és Nagy Gergőnek sem sikerült betalálnia. Öt az öt ellen Rajna védett nagyot Kim Ki Sung közelijénél. A kimaradt ziccer megbosszulta magát, ugyanis Nagy léphetett ki Terbócs passzából egyedül a koronggal és szemtelenül a kapus lábai között lőtt a kapuba, 2-1. Azonban a koreaiak nem sokáig voltak hátrányban, Kim Sang Wook cselezte át magát a védelmen és fonákkal emelt Rajna válla felett a kapuba, 2-2. Hét perccel a játékrész vége előtt több mint 80 másodpercig öt a három ellen mehettek a mieink, de nem sikerült kihasználta ezt az esélyt. A folytatásban nem kímélték egymást a felek, egyre keményebb volt a mérkőzés. Több magyar helyzetet is adódott, ám ezek rendre ki is maradtak.

A záróetap kiegyenlített játékkal indult, hazai helyzetre egy eladott korong után válaszolt Korea, majd Sebők kísérlete halt el Daltonban. Beszorult a mieink első sora és ezt ki is használták a vendégek, a 46. percben Park Jin Kyu kékvonalas bombája talált utat a kapuba, 2-3. Ment előre a magyar válogatott, majd Kiss Rolandot ütközték le csúnyán a palánknál, a koreai játékos öt percet kapott. A fórban nagyobbnál nagyobb helyzeteket alakítottak ki a mieink, de Terbócs közeli lövései kimaradtak, Kulmala pedig a kapuvasat találta el. A végén Sean Simpson lehívta Rajnát, de szinte abban a pillanatban Garát és Sebők nem értette meg egymást, a pakk Jeon Jung Woo elé került, aki köszönte szépen és az üres kapuba helyezett, 2-4. A magyar jégkorong-válogatott elveszítette utolsó felkészülési mérkőzését is, folytatás már Ljubljanában kedden Dél-Korea ellen.

Magyarország – Dél-Korea 2-4 (1-1, 1-1, 0-2)

Vasas Jégcentrum, 1677 néző. V.: Varjú, Nagy A., Kedves, Vincze.

Magyarország: Rajna – Macaulay, Garát, Erdély (1), Hári (1), Sofron 1 – Pozsgai, Horváth, Sebők, Kulmala, Magosi – Fejes, Szirányi (1), Sárpátki, Nagy 1, Terbócs (1) –Tóth G., Kiss R., Tóth R., Kóger, Vas, Papp, Mihály. Vezetőedző: Sean Simpson

Dél-Korea: Dalton – Lee Don Ku, Beomsuk, Jin Hui, Yoonseok (1), Sang Wook 1 – Wom Jun (1), In Gyo (1), Ki Sung, Chongmin, Jin Kyu 1 – Heedoo (1), Hyeongcehol, Jung Woo 1, Hyo Suk, Jehui – Jae Young, Min Jae, Hwan Hee, Jong Min 1, Insu, Min Wan (1). Vezetőedző: Lee Chang Young.

Kiállítások: 2, ill. 13 perc.

Kapura lövések: 52-28.