Jó úton jár a Gárdony-Pázmánd NKK alakulata, 22 pontot gyűjtve éllovas az alsóházban, a Kispest 21 egységgel lohol a tópartiak nyakán. A tét nem kicsi a Nyugati és Keleti csoportokból – alapszakaszbeli helyezések alapján – vegyített mezőnyben: a további másodosztályú tagság, osztályozó, vagy kiesés jut osztályrészül a viaskodó csapatoknak.

A rájátszásra a legtöbb pontot magával cipelő gárdonyiak csak a Hajdúnánástól kaptak ki, verték a Kispestet, a Szegedet, a Tempo SE-t, valamint a Csepel DSE együttesét oda-vissza. Legutóbb igen magabiztosan:

Gárdony-Pázmánd NKK – Csepeli DSE 36-20 (12-8)

Gárdony, 80 néző. Vezette: Budai-Bock, Wenzel

Gárdony: Vajk – Győrffy 8, Horváth L. 3, Becséri 2, Nagy A., Hamuth 8, Ágoston 2. Csere: Horváth Zs. (kapus), Bocsi 1, Szűcs 4, Pados 2 (1), Hargitai 2 (1), Sárvári 1, Zámori 2, Rezneki 1, Tolvaj. Edző: Virincsik Anasztázia

Csepeli DSE: Kaffka, Vukmann (kapusok), Pártos 6 (4), Kerner 4, Kajdácsi Kata 3, Kanyik 2, Szabó R. 2, Kajdácsi Kinga 1, Kiss G. 1, Friedman 1. Edző: Varga Márta

– Kirajzolódnak az erőviszonyok, a Kispest, a Szeged és a Hajdúnánás sem rossz csapatok, szokatlan formációban játszanak védekezésben és támadásban is – mesélt az alsóházi playoff mezőnyéről a gárdonyi tréner, Virincsik Anasztázia. – A dupla annyi edzéssel dolgozó Hajdúnánás vendégeként is a félidőig tartottuk magunkat, utána rengeteg labdát adtunk el, amiből rendre gólt dobtak a hajdúságiak. A többi mérkőzésen jól működött a csapat, több volt a védés a kapu előtt, és többen is extrateljesítményt tettek hozzá a jó produkciókhoz. A győzelemhez minden mérkőzésen két-három extra szükségeltetik. Előreléptünk a korábbi időszakhoz képest, a szélsőjátékunk is egyre inkább dominál.

Négy mérkőzéssel a rájátszás vége előtt a térdsérülésből és mandulaműtétből felépült Piller Kármen is edzésbe állt. A teljes kerettel dolgozó gárdonyiak szombaton 17 órakor a Szeged vendégei lesznek.

– Kellemetlen ellenfél a Szeged, védekezésük a spanyol stílusra hajaz, amit a szegedi férfi együttestől igyekeznek átvenni. Amennyiben fejben rendben lesznek a lányok, sikerrel zárhatjuk a túrát. Minden pontért meg kell küzdenünk, nem dőlhetünk hátra. Dolgozunk a célunkért, hogy a legjobbak legyünk.