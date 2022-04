A fehérvári központú szövetséget Tibor Dávid vezeti, a szövetségi kapitányi teendőket hat éve a korábbi NB I-es futballista, Nagy Lajos látja el, a válogatott a közelmúltban kezdte meg a felkészülést a június 4-től 11-ig, Kassán megrendezésre kerülő Európa-bajnokságra. A főváros egyik elegáns, Duna-parti éttermében tartott sajtótájékoztatón bemutatták a válogatottba frissen behívott Juhász Rolandot, Czvitkovics Pétert és Dunai Andrást. Juhász 95, Czvitkovics 10 alkalommal szerepelt a nagypályás válogatottban, számukra nem lesz újdonság a címeres dressz viselése.

Tibor Dávid adott rövid tájékoztatást a hazai szövetség felépítéséről, amit elődei 1990-ben alapítottak, de érdemi tevékenységet 2015-ig nem végzett. Az üzletember ekkor lépett a rendszerbe, komoly építkezésbe kezdtek.

- Érdemes kicsit visszamenni az időben. A kispályás futball nagyon népszerű, azonban itthon nem működött szervezetten, nem alakult ki a versenyrendszere. Ez klasszikus szabadidősport, százezren űzik itthon, nagy öröm, hogy a mi versenyrendszerünkben is sokan rúgják a labdát. Amikor 2015-ben megkezdtük a munkát, nagyon sok dolgon változtattunk, fejlesztettünk. Az eredmények tetten érhetőek, azóta ott vagyunk minden világversenyen, ráadásul az élmezőnyben, a legjobb helyezésünk a 2017-es, brnói Eb-n szerzett bronzérem, valamint a 2019-es, Perthben rendezett vb-n elért 4. hely. A nyár eleji, kassai Európa-bajnokságon szeretnénk előrelépni, jobban szerepelni, mint öt éve, Csehországban. A hazai szövetség anyagi helyzete stabil, a szakmai munka jó kezekben van. Ez a foci nem a pénzről szól, hanem a játék szeretetéről, a közösségi érzésről. Ettől függetlenül természetesen fontos az eredmény, itt is minden meccs tétre megy.

A szövetségi kapitány, Nagy Lajos megjegyezte, korábban 32 fővel gyakoroltak, az Eb-re jelenleg 21 fős kerettel készülnek, a kontinensviadalon 13 mezőny játékos és két kapus szerepeltetésére van lehetőség. „Öt éve gondolkodom azon, miként lehetnénk még erősebbek. Természetesen folyamatosan figyelem a tehetségeket, kik azok, akikkel még jobbak lehetünk. Vannak külföldi példák is előttünk, az oroszok 2017-ben olyan csapattal nyertek a csehországi Európa-bajnokságon, akik korábban sztárok voltak a nagypályán, világversenyeken a válogatottban, valamint klubcsapataikban a Bajnokok Ligájában is pályára léptek. Márciusban kerestem meg Juhászt és Czvitkovicsot, örülök, hogy igent mondtak. Nem csak szakmailag, emberileg is előrelépünk velük, hozzátesznek a csapat játékához. Czvitkovics többször láttam kispályán, együttese legjobbja volt mindig, Juhász pedig miután abbahagyta a focit, a Vidiben pályaedző lett, többször beszállt edzéseken a kis területen zajló játékba, mindig nagyon jó helyen volt nála a labda. Több tréningen részt vettek már a csepeli telepünkön, nem okoztak csalódást.”

A válogatott eddigi legnagyobb sikerét öt éve érte el, a csapat bronzérmet szerzett a 2017 júniusában, Brnóban rendezett Európa-bajnokságon

Forrás: Horog László/Fejér Megyei Hírlap

Juhász Roland közölte, a nagypályás futball most nincs jelen az életében, örömmel mondott igent a felkérésre. „Címeres mezben szerepelni mindig megtiszteltetés. A nagypályás fociban értem el sikereket, hosszú éveket töltöttem az Anderlecht együttesében, többször szerepeltünk a Bajnokok Ligájában. A válogatottban közel százszor léphettem pályára, életem legnagyobb élménye a 2016-os Európa-bajnokság, a franciaországi viadal. A mostani Eb-t, a szlovákiai viadalt is várom. Ez teljesen más foci, mint a nagypálya vagy akár a futsal. Megtisztelő volt Nagy Lajos hívása, mindent meg fogok tenni, hogy a csapat jól szerepeljen.”

Czvitkovics Péter kiemelte, korábban is felmerült, hogy csatlakozik a válogatotthoz, azonban a pandémia közbeszólt. „A világjárvány miatt késett az itteni szereplésem. Mindig is szerettem kispályázni, ez más futball, mint amit évtizedeken át űztem nagypályán. Itt pörgösebb a játék, állandó mozgásban kell lenni, nem lehet simlizni, azaz kis időre eltűnni a mezőnyben. Remek társaság jött össze, várom az Európa-bajnokságot.”

Dunai András is frissen került be a válogatottba. A fiatal játékos az Odin Fiai együttesében szerepel a kispályás bajnokságban, ott figyelt fel rá a szövetségi kapitány.

- Megtisztelő, hogy korábbi válogatott futballistákkal ülhetek egy asztalnál. Korábban Ausztriában futballoztam alacsonyabb osztályban, futsaloztam Dunaújvárosban, a budapesti, egyetemi évek alatt pedig a fővárosi bajnokságban szerepeltem. Jelenleg az Odin Fiai együttesét erősítem. Már az is nagy dolog, hogy az Európa-bajnokságra készülő együttesben számítanak rám, remélem, az utazó keret tagja leszek és pályára léphetek Kassán.

A hazai szövetség alelnöke, Pinkóczi Tibor elmondta, a június 4-től 11-ig tartó kontinensviadalra a válogatott egy nappal korábban utazik, az első mérkőzést a nyitónapon, 16 órától vívják a mieink, Portugália ellen. „A folytatásban Ukrajnával és Törökországgal találkozunk, a csoportból való továbblépés egyértelmű cél, de ennél természetesen többet szeretnénk. Nagyon remélem, versenyben leszünk az utolsó versenynapon, tehát 11-én, szombaton is, az aranycsata során.”