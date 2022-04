Hét fordulóval a bajnokság vége előtt nagyon nem mindegy, milyen eredmények születnek. A papírforma sokszor borul, a tizenkét csapatos bajnokság pedig szűkre szabja a lehetséges pontszámbeli különbségeket. Az MTK és a Gyirmót is hat pontra van a léctől, tehát egy jó hajrával fel is zárkózhat. Ezért is szinte kiszámíthatatlan, mi történik a két mérkőzésen.

A szombaton 17 órakor kezdődő Gyirmót – Puskás Akadémia találkozón természetesen a vendégek számára is komoly a tét, megtartani, tovább növelni lépéselőnyüket a Kisvárda előtt a második helyen, és feljebb zárkózni az éllovas Ferencvárosra. A zöld-fehérekkel parádés 2-2-es döntetlent játszó felcsútiak lendületbe jöttek, és a szezonban harmadszor győzhetik le a Gyirmótot, úgy, hogy az első két összecsapáson gólt sem kaptak Csertői Aurél együttesétől.

A MOL Fehérvár is joggal bizakodhat a Kisvárda elleni hazai parádés fordítás és gólfieszta után. Az 5-3-ra megnyert bajnoki után vasárnap 17 órakor az Új Hidegkuti Nándor Stadion gyepére fut ki a piros-kék együttes, amely egy jó hajrával is legfeljebb a negyedik helyre térhet vissza, hacsak a Kisvárdában nem marad benne az ütés, amelyet Székesfehérváron kapott.

A Márton Gábor vezette MTK nem tud kijönni a gödörből, és sereghajtóként szerénykedik. Stopira, a Vidi hátvédje óva int attól, hogy lebecsüljék a kék-fehéreket.

„Bár vasárnapi ellenfelünk a tabella végén található, jó csapatuk van, de természetesen arra készülünk egész héten, hogy megszerezzük a három pontot. Az MTK ellen eddig mindkét bajnokinkat megnyertük ebben a szezonban, de nem a statisztikákkal, hanem a céljainkkal foglalkozunk, és meccsről meccsre szeretnénk nyerni és játékban is fejlődni. A győzelmek magabiztosságot adnak nekünk, de nem kényelmesedhetünk el, hiszen a bajnokság hajrájában minden csapat kettőzött erővel fog küzdeni a céljai eléréséért. Ahogy az elmúlt két mérkőzésen sikerült is, koncentráltnak és fegyelmezettnek kell lennünk, és haza kell hoznunk a három pontot vasárnap – mondta a védő.