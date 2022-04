Ha valaki ránéz az ICEHL döntőjének végeredményére, vagyis, hogy az RBS söpréssel, 4-0-val zsebelte be az aranyérmet, azt hiheti, hogy ez sétagalopp volt az osztrákok számára. Pedig ez korántsem igaz, hiszen mindegyik találkozó vagy a hosszabbításban dőlt el, vagy az utolsó percekig kiélezett volt, a Volántól sokszor Fortuna is elpártolt. Amit azonban a fehérvári jégkorongozók leraktak az asztalra az idei szezonban, az minden elismerést megérdemel, a királyok városának sporttörténelmében ez a mese kiemelt helyet kap. Hiszen egy nagyszerű alapszakasz után a csapat először a története során kettőnél több mérkőzést nyert a rájátszásban, sőt, az elődöntőbe söpréssel jutott be. Itt azonban nem állt meg Kevin Constantine gárdája, a legjobb négy között a Villachot 4-1-gyel búcsúztatva lépett a döntőbe. A fináléban pedig az osztrák kirakatcsapat ellen hatalmas munkával és jó játékkal lepték meg a lelkes közönséget. Kevés csapat van, amely amikor a Salzburg vezet ellenük 3-0-ra egy négy győzelemig tartó párharcban, olyan lendülettel játszik, mint tette azt a Volán hétfő este Székesfehérváron. Bár a párharcban nem sikerült a szépítés, a Hydro Fehérvár AV19 minden játékosa, stábtagja és a klub vezetősége is megérdemli a kalaplengetést egy ilyen szezon után.

Forrás: Soós Attila/Hydro Fehérvár AV19

– Fantasztikus közönségünk van. Mint játékos vesztettél, nem vagy elégedett, mégis a meccs után libabőrös az ember és könnyek öntöttek el, hogy ilyen támogatást kaptunk – nyilatkozta a klub honlapjának Hári János, utalva a találkozó utáni pillanatokra, amikor bár az osztrákok aranyérmet nyertek, a vastaps és a hangorkán a Fehérvárnak szólt. – Mint csapatkapitány büszkeséggel tölt el, hogy a csapat a 3-0 ellenére így kijött a mérkőzésre és ilyen jól játszott. Ennek a szurkolásnak eleget tudtunk tenni azzal, hogy az utolsó másodpercig küzdöttünk, ami nem könnyű ilyen vesztes helyzetben. A szurkolóink hatalmasat szurkoltak, mi pedig hatalmasat küzdöttünk.

– Tudok örülni annak, amit elértünk – kezdte értékelését Kevin Constantine, a Fehérvár vezetőedzője. – Egyáltalán nem vagyok csalódott, ha azt nézem, hogy a srácok hogyan küzdöttek, játszottak egymásért. Ez volt az egyik legjobb brigád, akikkel együtt dolgoztam, az egyik azok közül, akik a legjobban akartak. Szóval akiket a legjobban szeretsz, azoknak a legjobbat akarod, így elégedetlen vagyok miattuk, de nem vagyok elégedetlen velük. Szinte az egész szezonban és a rájátszásban is olyan keményen küzdöttek, ahogy csak tudtak. A Salzburg egy nagyon jó csapat, komoly kihívás elé állítottuk őket, de kicsit jobbak voltak, mint mi. Minden tőlünk telhetőt megtettünk, ennél többet nem kérhetsz egy sportolótól.