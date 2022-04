Tordas R-Kord – Sárosd 0–0

Tordas, 40 néző

Vezette: Wittner József.



Tordas R-Kord: Cseresnyés – Csizmarik (Ilyés), Totsche, Tolnai, Kalácska - Dely D., Szilágyi, Szendi (Berki), Hernádi - Cservenka (Hermann), Németh L. Vezetőedző: Horváth Sándor



Sárosd: Rigó – Susa, Szabó E., Csányi, Vida - Majláth, Takács M. (Vachler), Kónya, Hallósi - Szekeres, Szabó N. Vezetőedző: Arany Tibor

Jók: Tolnai, Szilágyi, ill. Susa



Hazai csapat jó ritmusban kezdte a mérkőzést, és már az első perben komoly gólszerzési lehetőséget hibázott Csizmarik László, aki 2 méterről tört az üres kapura, de nem tudta góllal befejezni az akciót. Egy perccel később egy szögletet követően Kalácska Csaba szabadon, 4 méterről a kapus kezébe fejelt, óriási helyzet maradt ki ezzel. A kezdeti rohanok után kiegyenlített mérkőzésen a vendégek helyzetekig sem nagyon jutottak el, a Tordas pedig az utolsó passzoknál nem tudott megfelelően koncentrálni, így a találkozó kiegyenlített játék mellett igazságos döntetlennel ért véget.

Tudósított: Farkas Zsolt



Sárbogárd –Mányi TK 2–1 (2–0)

Sárbogárd, 200 néző



Vezette: Winklár Péter.



Sárbogárd: Nyári – Gráczer B., Finta (Huszár), Gráczer G. (Slett), Mayer - Luczek, Pákozdi, Glócz (Tóth P.), Horváth I. - Horváth Zs. (Vajda), Kindl. Szakmai igazgató: Pajor László



Mányi TK: Zabos – Kovács P., Juhász L., Gondos, Bukovecz - Dombai (Kiss M.), Lakatos G. (Vass), Veress (Gulyás), Tóth T. - Ősz, Kelemen. Vezetőedző: Pál Zotán



Gól: Glócz (1.), Mayer (23.), ill. Kelemen (73.)

Jók: Luczek, Glócz, Gráczer B., Mayer, ill. Zabos, Juhász L., Kelemen



A hűvös, őszi idő ellenére szép számú közönség előtt kezdődött a mérkőzés. Már az első percben a hazai szurkolókat felmelegítette Glócz Zoltán gólja. A kezdés után megszerzett labdával a baloldalon vezetett támadást a Sárbogárd, Luczek Roland átadásával Glócz kilépett a védők között, és 12 méterről nagy erővel lőtt a kapuba, 1-0. A bekapott gól után a vendégek nem estek kétségbe, többet birtokolták a labdát. A mezőnyben pontos és gyors adogatásokkal próbálták feltörni a hazai védelmet, ám a kapura veszélytelenek voltak ezek a támadások. Változatos, jó iram jellemezte a mérkőzést, a 23. percben ismét Luczek indította nagyszerű átadással a védők között kilépő Mayer Dávidot, aki a bal alsó sarkokba helyezett, 2-0. A sorozatos sárbogárdi gólszerzési lehetőségek sorra kimaradtak és a kétgólos hazai előny birtokában vonultak szünetre a csapatok. A második játékrész első említésre méltó eseménye az 55.percben történt, amikor Mayer visszagurítását Glócz a kapufára lőtte. Az 58. percben Glócz került a védők mögé, a keresztező Juhász Levente becsúszva szerelte. A 68. percben Mayer emelésével Gráczer Gergő hagyta faképnél védőjét, és újfent a Mány belső védelme akadályozta meg a támadást. A sorozatos veszélyes sárbogárdi akciók ellenére sem született meg a közönség által áhított harmadik gól. A csereként beálló Tóth Patrik két lehetőséget szalasztott el a gólszerzésre, majd a vendégeknek sikerült a nyomás alól felszabadulniuk. A 73. percben baloldali támadás végén Kelemen Zsombor 8 méterről talált Nyári Bence kapujába, 2-1. A sárbogárdi csapat a második félidőben rengeteg gólszerzési lehetőséget szalasztott el, míg a vendégek a mérkőzés jelentős részében többet birtokolták a labdát, de támadásaik egy kivétellel nem jártak sikerrel, a Sárbogárd győzelme a látottak alapján megérdemelt.

Tudósított: Szántó Gáspár



Lajoskomárom –Enying 0–2 (0–2)

Lajoskomárom, 250 néző

Vezette: Rózsa Ádám.



Lajoskomárom: Sári – Labossa, Dopuda, Czéhmeiszter, Gergye - Victor, Vass, Szakáts, Kövecses - Andróczi (Szenyéri), Varga F. Megbízott edző: Dopuda Igor



Enying: Kovács Z. – Kalló, Kassai J., Nyikos, Óvári - Csepregi, Halász, Gruber (Paluska K.), Kassai D. - Nagy L. (Kenessey), Keszler (Boda). Vezetőedző: Molnár Ferenc



Gól: Keszler (1.), Csepregi (38.)

Jók: Varga F., Czéhmeiszter, Szakáts ill. Kalló, Kassai D., Keszler



A betegség és sérülés miatt több kulcsjátékosát - Vései Martin, Simon György, és a 16. perctől Andróczi Krisztofert - nélkülöző hazai csapat már a kezdetben, az 1. percben belehibázott, Nagy Levente jobbról középre tett labdáját, Keszler Máté vágta közelről a hálóba, 0-1. Némi lajosi mezőnyfölényt követően, Victor Michel elől mentett Kovács Zoltán. A 38. percben enyingi szögletrúgás után Kövecses Imre ért kézzel a labdához, a büntetőt Csepregi Imre értékesítette, 0-2. A második félidőben is többet birtokolta a hazai csapat a labdát, azonban a ritka enyingi kontrák továbbra is veszélyesek voltak. A 70. percben Victor Michel hagyott ki kecsegtető lehetőséget, majd a 75. percben Labossa Tamás beadását Szenyéri Dominik fejelte tiszta helyzetben a kapu fölé.

Tudósított: Mosberger Mátyás



Kisláng –Bodajk 0–1 (0–1)

Kisláng, 100 néző

Vezette: Szabó Dániel.



Kisláng: Ányos – Juhász M., Erdei B., Árki, Dudar K. - Dudar E., Juhász B., Kovács L., Baranyai (Lévai) – Willerding Zs. (Horváth Z.), Kovács T. Vezetőedző: Erdei István



Bodajk: Hornich – Orosz, Molnár D. (Molnár T.), Rózsás (Molnár M.), Arany S. - Dreska, Kővári B., Joó (Katóka R.), Nagy F. (Molnár A.) - Klein, Kocsis D. Vezetőedző: Takács Viktor



Gól: Klein (45.)

Kiállítva: Dudar E. (55.), ill. Klein (55.).

Jók: senki, ill. Joó, Molnár D.



Az 1. percben Rózsás Dániel vállalt el egy lövést, amely kapu fölött szállt el. A 6. percben Baranyai Bence a 16-oson belülről a rövid sarokra célzott, de Hornich Bálint résen volt. Az első érdemleges helyzet a hazaiak előtt adódott, a 8. percben Dudar Krisztián indította Juhász Mártont, aki a középen érkező Willerding Zsoltnak passzolt, de a labda hosszúnak bizonyult. A 37. percben Dudar Ervin szabadrúgásból küldte a hosszúra a labdát, Kovács László fejjel csúsztatott a kapu mellé. A 38. percben Joó Gergő elé került a labda, aki az ötös vonaláról Ányos Pál kezébe rúgta a labdát. A 45. percben Klein Márkot indították a társak, ő pedig gólra váltotta a ziccert, 0-1. Az 55. percben páros kiállítás történt, a hazaiaktól Dudar Ervint, a vendégektől pedig Kleint durvaság miatt küldte végleges pihenőre Szabó Dániel játékvezető. Az 57. percben Molnár Dávid eresztett meg egy jókora löketet a 16-os vonaláról, de Ányos hárított. A 61. percben Juhász M. adta középpre Juhász Benjaminnak, aki fél-olló mozdulattal lőtt kapura, de csak a felső léc megmentette a góltól a vendégeket. A 62. percben Erdei Barnabás beadását Baranyai fejelte kapu mellé. A 74. percben Dudar K. laposan passzolt Juhász M. elé, aki kapásból kapura lőtt, de Hornich hárítani tudott.

Tudósított: Juhász Fanni



Ercsi Kinizsi –Móri SE 0–1 (0–0)

Ercsi, 100 néző

Vezette: Rózsa József.



Ercsi Kinizsi: Andrejev – Tóth K., Juhász B. (Neuvert), Németh G., Dankó - Mónus, Lak, Jerzsabek, Kondreska - Rebők, Somogyvári. Vezetőedző: Lieber Károly



Móri SE: Kiss M. – Végvári, Lattenstein (Kerek), Bezerédi (Kosztolányi), Ferencz (Mészáros B.) - Varga Z. (Szöllősi), Kovács K., Varga B. (Fodor Máté), Sötét - Tetzl, Radács. Vezetőedző: Németh Bálint



Gól: Kosztolányi (83.)

Jók: Mónus, Németh G., ill. Végvári, Kovács K., Varga Z.



Az első negyedóra a vendégeké volt, jelezte ezt többek között Bezerédi Ádám kihagyott ordító helyzete is. Majd később kiegyenlített lett a játék, Dankó Martzin fél-ollója csattant a kapufán, ezt követően pedig Jerzsabek Botond lőtt közelről a rövid mellé. A második félidőben mezőnyfölényben játszott a Mór, de a Kinizsi remek kontrái révén háromszor is gólt lőhetett volna. A 83. percben szép támadás után Kosztolányi Bence volt eredményes, 0-1. A tartalékos hazaiak, nagyon fegyelmezett játékkal megnehezítették a bajnoki álmokat szövögető Mór dolgát.

Tudósított: Flórián Gábor



Ikarus-Maroshegy –Tóvill-Kápolnásnyék 0–4 (0–2)

Székesfehérvár, 100 néző

Vezette: Kupi Zoltán.



Ikarus-Maroshegy: Matócza – Békefi (Szontagh), Kecskés, Horváth Zs. (Menyhárt), Kókány - Kovács L., Szamarasz, Patkós Á. (Csuti), Fövenyi (Zelenák) - Farkas G., Farkas D. Vezetőedző: Szarka Martin



Tóvill-Kápolnásnyék: Schelinger - Eipl, Kharboutli Noor, Czottner Á., Peng (Molnár G.) - Baràth, Kiss Á. - Zsigmond L., (Lőrincz M.), Zsigmond B., Csörge (Chevriat) - Varga József (Varga János). Vezetőedző: Höltzl Richárd



Gól: Zsigmond B. (8., 21., 54., 81.).

Jók: senki, ill. Zsigmond B. (a mezőny legjobbja), és az egész csapat



Remek talajú pályán a vendéglátók nem találták meg az ellenszerét a Kápolnásnyék, és különösen Zsigmond Bence játékának. Nagyszerű játékkal, alázattal futballozva, nem sok esélyt adtak a hazai csapatnak.



Martonvásár –Főnix FC 0–3 (0–2)

Martonvásár, 100 néző

Vezette: Góbi Soma Gábor.



Martonvásár: Sebestyén I. – Szél, Balogh B. (Herczeg), Kovács Á., Kádár - Waller, Jakab (Pfeiffer), Tóth R., Kovács A. (Dezső) - Füzér (Beraki), Gábor Á. Vezetőedző: Horváth László



Főnix FC: Barsch – Bolla Barnabás, Pataki, Csiba, Klémán M. (Rubos) – Patkós K. (Szalai P.), Krán, Zoboki Á. (Kertész), Király B. - Jófejű (Pápai), Bognár I. (Adorján). Vezetőedző: Pavlik József



Gól: Patkós K. (15.), Zoboki Á. (28.), Adorján (87.)

Jók: Sebestyén I., ill. az egész csapat



Bár legutóbbi két meccsét nagy meglepetésre elbukta a Főnix FC, sok jóra nem számíthatott a Martonvásár. De azért a hazai szurkolók reménykedtek, ha annál jobban sikerül a vasárnap délután, mint ahogy végül elsült. A vendéglátóknak ugyanis komoly gondot jelentett volna, ha személyleírást kell adniuk a Főnix FC kapusáról, mert alig jöttek át a félpályán az első negyvenöt percben. Osztálykülönbség volt a két csapat között. Tulajdonképpen nevezhetjük szerencsének, hogy a szünetben mindössze két góllal vezettek a látogatók. Az igazsághoz az is hozzátartozik, hogy a két találat összesen 5 méterről született. Előbb a 15. percben Patkós Kevin belsőzött 2 méterről a hálóba egy jobb oldali átadást követően, 0-1, majd a 28. percben Zoboki Álmos másolta ezt, csak ő a baloldalról kapta a gólt érő átadást, 0-2. A jóval élvezetesebb második félidőben aztán a cserék szállították az igazi izgalmakat. A szünetben a hazaiak beküldték Herczeg Simont, és jött is az első helyzet, de a martoni csatár tán maga sem tudja, hogyan sikerült 5 méterről, fordulásból mellé trafálnia. A vendégeknél Adorján Gergő és Szalai Pál pörgette fel a játékot, de úgy tűnt nincs az a helyzet, ami elég nekik a gólhoz. A 73. percben a Marton újabb cseréket vetett be, érkezett Beraki András, Dezső Zalán és Pfeiffer Szabolcs, és ekkor végre már nem csak létszámban volt egyenlő ellenfél a hazai csapat, és igazán parádésra sikerült a meccs utolsó része. Ám végül ebből is a Főnix jött ki jobban, a 87. percben Adorján Gergő 16 méterről kilőtte a bal alsót, 0-3.

Tudósított: Szupkai Gábor



A góllövőlista állása:

1. Csepregi Imre (Enying) 17 gól

2. Szalai Pál (Főnix FC) 15 gól

3. Herczeg Simon (Martonvásár), Killer Máté (Sárosd), Kovács Levente (Ikarus-Maroshegy) 12-12 gól