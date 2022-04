Fejér megye mindkét első osztályú csapata az élmezőnyhöz tartozik. A Puskás Akadémia FC 48 pontjával a második a tabellán, míg az utóbbi időszakban feltámadó Mol Fehérvár FC 39 egységgel az ötödik. A két gárda 21 alkalommal találkozott az NB I-ben, 10 Vidi-siker és hat döntetlen mellett a felcsútiak ötször örülhettek. A szombaton 20 órakor a Sóstón kezdődő rangadó győztese értékes pontokat zsebelhet be. Márpedig mindkét fél diadalra készül.



– A Puskás Akadémia már évek óta magas játékerőt képvisel, nem véletlenül állnak a tabella második helyén, erősek a kontratámadásokban, amire figyelnünk kell majd a hétvégén is, hiszen hazai pályán mindenképp dominálni szeretnénk – fogalmazott Michael Boris, a Mol Fehérvár FC vezetőedzője. – A célunk egyértelmű, a hátralevő öt meccsen nyernünk kell, hogy odaérjünk a negyedik, esetleg a harmadik helyre is. A héten a labdás és a labda nélküli játékot is gyakoroltuk, hiszen a Puskás Akadémia agresszíven játszik, rendre letámadják az ellenfelet.



A Mol Fehérvár FC legutóbb Mezőkövesdről hozta el mindhárom pontot, az eredményességet mindenképp átmentenék a koronázóvárosiak.



– Mezőkövesden nem voltam megelégedve a labdával való játékunkkal, de ez főként a rossz pályának volt köszönhető és az ellenfél dolgát is megnehezítette, annak viszont nagyon örültem, hogy a játékosok alkalmazkodtak a körülményekhez, küzdöttünk és újabb lépést tettünk a célunk felé. A legutóbbi hazai meccsünkre jó szívvel emlékszem vissza, nem is elsősorban azért, mert 0-3-ról fordítottunk, hanem mert láttam, hogy a játékosok mennyire akarnak focizni és szereztünk öt gólt – utalt a tréner a Kisvárda felett aratott 5-3-as győzelemre. – Ezúttal is szeretnénk kiszolgálni a szurkolóinkat a támadójátékunkkal, a góljainkkal és három ponttal.



A Vidi több poszton is bevethető csupaszív játékosa, Fiola Attila letöltötte eltiltását, újra hadra fogható lesz a Puskás elleni derbin.



– Arra készülünk, hogy a Puskás Akadémia ellen folytassuk jó sorozatunkat. Az elmúlt négy meccsen tíz pontot szereztünk, ha így tudjuk folytatni, akkor szoros lesz a bajnokság hajrája a nemzetközi kupaindulásért folytatott küzdelemben. Erre az elmúlt hetek eredményei alapján még megvan az esélyünk, ez lebeg a szemünk előtt, így szombaton is itthon akarjuk tartani a három pontot – vélekedett Fiola a molfehervarfc.hu-n. – Korábban másfél évet játszottam a Puskás Akadémiában, van néhány dolgozó, illetve játékos, akiket onnan ismerek, ilyen szempontból jelent némi pluszt számomra, hogy a PAFC ellen játszunk hétvégén, de a heti felkészülésemet ez nem befolyásolja. A múlt héten a második csapatban játszottam az eltiltásom miatt, szerencsére győztes bajnokin, ezen a héten viszont már újra az NB I-ben szeretnék győzelmet ünnepelni.

Forrás: Török Attila



Az ezüstéremre leginkább esélyes Puskás Akadémiánál sem gondolkodnak másképp. Hornyák Zsolt együttese is egyértelműen győzni szeretne, vagyis az elszántság tükrében parázs csata és hamisítatlan rangadó ígérkezik.



- Nagyszerű hangulatban zajlanak a tréningek, jól érezzük magunkat az edzéseken, vagyis úgy érzem, jó úton járunk a Vidi elleni felkészülésben. A legfontosabb, hogy szombat estére készen álljunk – jelentette ki a Puskás ukrán légiósa, Artyem Favorov a klub honlapján. – Hátul ugyanolyan koncentráltnak kell lennünk, mint a Kisvárda ellen, elől pedig jól kell sáfárkodnunk a lehetőségeinkkel. Fontos, hogy a helyzeteknél ne a forróvérűség, hanem a tiszta fej domináljon, koncentráltnak, de nyugodtnak kell lennünk. „Jól nézünk ki”, s remélem minden csatárunk, de az egész csapat jó formában lesz és elhozzuk a három pontot. A legutóbbi egymás elleni meccsünkön csukafejessel sikerült gólt szereznem, Tóth Balázstól indult az akció, de benne voltam én is, Nagy Zsolt és Alex Baluta is. Kis szerencsénk is volt, de ügyesen kombináltunk. Örültem a találatomnak, mert eldöntötte a meccset, de számomra a csapat eredménye az, ami igazán számít. Remek mérkőzést várok, hiszen kitűnő csapat az ellenfél. A tavaszi szezon elején nem voltak jók az eredményeik, de most nagyon jó formában vannak a fehérváriak. Nekünk azonban elsősorban magunkra kell koncentrálnunk és a tudásunk legjavát kell adnunk. Két élcsapat küzd meg a pontokért öt mérkőzéssel a bajnokság vége előtt, remélem, sikerrel vesszük az akadályt.