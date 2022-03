Az Alba kosarasainak csapatkapitánya, Vojvoda Dávid nagyszerű produkcióval jelentkezett Podgoricán, döntő érdemeket szerzett a bravúros, magyar győzelemben. Nemzeti együttesünk a három nappal korábbi vb-selejtezőn 83-67-re kikaptak Debrecenben, vasárnap azonban remek játékkal nyertek, 88-84-re. A mieink korábban soha nem győzték le a délszláv alakulatot. Vojvoda volt a mieink vezére.

– Debrecenben nagyon rosszul játszottunk, lagymatagok voltunk az egész mérkőzésen. Pedig felkészültünk belőlük, tudtuk, hogy milyen játékerőt képviselnek, milyen stílusú játékosok alkotják a keretet, kikre kell különösen figyelni, mégsem tudtuk megvalósítani az eltervezetteket. Álmosak voltunk, nagyon sok labdát eladtunk, hagytuk, hogy legjobbjuk, Dubljevic végig uralja a palánk alatti területet, továbbá Mihailovic is nagyon élt a találkozón, ő is extrát nyújtott, a Főnix Csarnokban 27 pontot dobott, nem sikerült őket semlegesíteni, Rengeteg olyan, ki nem kényszerített hibánk volt támadásban, ami ránk nem jellemző, az első találkozót megérdemelten nyerték a vendégek, végig vezettek, nem volt esélyünk, ugyanakkor tudtuk, hogy jobb játékra is képesek vagyunk – mondja Vojvoda.

A második meccsen taktikai változásokat eszközölt a szakmai stáb, amelyen remekül működtek.

– Minden összeállt, régen láttam magunkat ennyire jól játszani, főleg védekezésben, ennek köszönhettük a vasárnap esti sikert. Többször találkoztunk velük, de legyűrni soha nem sikerült őket. Támadásban nagyon jól járt a labda, mindig megtaláltuk az üres embert, nyugodtan mondhatom, nagy győzelmet arattunk. Élveztem a játékot, a debreceni meccsel ellentétben én is jól pörögtem. A Főnix Csarnokban én sem találtam a ritmust, nem találtam a gyűrűt. Nagy csarnok, szép létesítmény, sok nézővel, remek hangulattal, azonban nekünk kicsit furcsa volt, korábban alig játszottunk ott. Válogatott meccsen kétszer, valamint a kupadöntőn egyszer szerepeltem ott, még az Olaj színeiben, amit meg is nyertünk, amúgy nagyon ritkán rendeznek ott kosármeccset. A nemzeti együttessel két világbajnoki selejtezőt rendeztünk ott, az olaszok és a Koszovó ellen. Podgoricán kicsivel több, mint kétezres csarnokban léptünk pályára, mi ehhez szoktunk hozzá, itthon döntően ilyen befogadóképességű termekben lépünk pályára. nagyon jó volt az atmoszféra Podgoricán is, már a délelőtti edzésen különleges volt a hangulat, olyan érzésem volt, nem kapunk ki. Abban biztosan voltam, szoros meccs lesz, ami be is következett. Végig vezetve, megérdemelten nyertünk, megdolgoztunk érte.

Bár kijelenteni nem lehet, hogy válogatottunk biztosan ott lesz a vb-selejtezők következő körében, ezzel a sikerrel nagy lépést tett ez irányban.

– Azzal, hogy nyertünk a portugálok ellen Matosinhosban, valamint most hétvégén, jól állunk a csoportban. Nem gondolom, hogy nem lépünk tovább, még bármi megtörténhet, nem dőlhetünk hátra. Az azonban biztos, a luzitánok elleni idegenbeli, valamint a vasárnapi győzelemmel nagy lépést tettünk előre. A franciák négy sikerrel állnak, mi és Montenegró 2-2-es mérleggel, a portugálok négyszer kikaptak. Mivel három együttes lép tovább a négyből, biztos, hogy pályára lépünk a folytatásban. Az persze nem mindegy, mennyi győzelmet viszünk magunkkal a következő körbe, ahonnan szintén három gárda jut majd ki az ázsiai világbajnokságra. A második kanyarban sokkal nehezebb dolgunk lesz, az viszont fontos, nem indulunk rossz helyzetből az eddigi eredményeknek köszönhetően.

Vojvoda megszokott három társával, Szabó Zsolt, Pongó Marcell és Lukács Norbert társaságában szerepelt a nemzeti együttes keretében. Szerdáig pihenőt kaptak az Alba vezetőedzőjétől, Matthias Zollnertől. Várja a jövő heti, bajnoki folytatást, az alapszakaszból három meccs van hátra, szívből reméli, mindhárom a kék-fehérek sikerével zárul. Ha megvalósul, az első öt között, tehát a felsőházban folytathatják.