A hazaiak számára a tét az volt, ellépnek-e veszélyes zónából, a látogatók is határozott célokkal érkeztek, amennyiben nyernek Zalában, valamint a folytatásban hazai pályán megverik az Oroszlány és a Szeged gárdáját, vélhetően ott lesznek a felsőházban, ami egyértelmű elvárás a csapattal szemben. A január első napján az Albától fél évre kölcsönadott hátvéd, a hazaiaknál sokat játszó Takács Martin hármasa leperdült, Pongó triplája dadogott, majd beszédült, a túloldalon Takács újabb hármasa sem ért célt, azonban az érkező Holton javított, a hálóba pöcizett. Vojvoda, három, egyaránt sikeres megmozdulásával hirtelenjében 2-11-re alakult az eredmény, gyorsan időt is kért a hazaiak trénere, Emir Mutapcic.

A fehérvári csapatkapitány távoli, dudaszós triplája nem hullt be, ellenben Omenaka zsákolt, a hazaiak Wilson kosarával jöttek tízen belülre. Lanzelle Smith húzta a gyűrűbe Stark pontos passzát, ha a hazaiak közelebb lopóztak, azonnal jött válasz a túloldalról, magabiztosan őrizte megnyugtató előnyét az Alba. Stark is betalált, a hazaiaknak semmi nem ment, be, Parks a büntetőket is elrontotta, egy öblös hang érdeklődött a lelátóról: „Mit csináltatok egy hónapig, a bajnoki szünetben”? Aztán Parks betörés után betalált, Horti Bálint is, Parks újabb megmozdulásával, 15-20-ra alakult az eredmény.

Barnett kétpontosára Szabó hármassal felelt, 10 perc után 18-24 állt a táblán. Davis kosarára Barnett válaszolt, Wilson távoli hármasával szorongatott a Zete, 23-26. Gólcsend következett, kihagyott dobások, majd Fakuade középtávolija után időt kért Matthias Zollner. Vojvoda kinti, Omenaka középtávoli kosara jól jött, időt kért Mutapcic, félidő vége előtt öt perccel, 23-33. De Cosey is megszerezte első hármasát, Parks is elengedett egy sikeres hármast, majd De Cosey még egyet. A fehérvári Takács büntetői után Davis hármasa zárta az első félidőt, a végig magabiztosabb Alba megérdemelten vezetett, 32-40.

Pongó mintaszerű hármasával nőtt a differencia, a hazaiak De Cosey jóvoltából kicsit közelítettek, nagy harc dúlt a palánk alatt a labdákért Omenaka és Horti között, a csatákból döntően előbbi jött ki jobban, később a ZTE magasembere is ügyeskedett. Takács Milán büntetői és Shaheed Davis kosara után 15 pontra hízott a fehérvári előny, Barnett hármassal igyekezett meccsben tartani csapatát, 45-57. Lenzelle Smith büntetőire Parks ugyanebben a formában válaszolt, Vojvoda duplája nyomán alakult ki harminc percet lezáró eredmény, 49-61.

Felváltva estek kosarak, Davis kinti kosarára De Cosey zsákolással reagált, bár az állás nem különösebben indokolta, a végső dudaszó előtt hét perccel időt kért Matthias Zollner, 53-65. Barnett triplájával, De Cosey büntetőivel, továbbá Parks kétpontosával közelebb jöttek a hazaiak, meg is jött a drukkerek hangja, 60-65. Pongó trojkája és Smith ziccere nyomán megint nőtt a koronázóvárosi előny, időt kért Mutapcic. Vojvoda két, szinte a félpályáról elengedett, elképesztő hármasa nyugtatta meg a kedélyeket, az utolsó két percben már a fehérvári fiatalok bizonyíthattak a parketten. Végig vezetve, megérdemelten nyert az Alba, 73-83.

Zalakerámia ZTE KK–Alba Fehérvár 73-83 (18-24, 14-16, 17-21, 24-22)

NB I-es bajnokság, 24. forduló, Zalaegerszeg, Városi Sportcsarnok, vezette: Papp P., Söjtöry T. F., Nyilas I. (Forrai S.)

ZTE KK: Wilson 12/6, Takács Martin 2, De Cosey 14/6, Barnett 17/9, Holton 2, csere: Parks 17/6, Horti 7, Németh Á. 2, Révész -. Vezetőedző: Emir Mutapcic

Alba Fehérvár: Pongó 9/9, Vojvoda 17/9, Lukács N. 2, Fakuade 10, Omenaka 13, csere: Davis 14/6, Smith 8, Takács Milán 5, Szabó Zs. 3/3, Stark 2, Balsay -. Vezetőedző: Matthias Zollner