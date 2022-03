Az ötlet a kosaras klub munkatársa, Horváth Éva fejéből pattant ki nyolc évvel ezelőtt, hogy a férfi kosárlabdázók pályázatot hirdetnek sportszerető nebulóknak. Később bővült a paletta, a női kézilabdázókról készült alkotásokat is beküldhették a jó kézügyességgel rendelkezők. Az akció mindössze tavaly maradt el a pandémia miatt, ezúttal új kategóriákkal nőttek a rajzolni és festeni vágyó gyerekek lehetőségei.

A témák között természetesen ezúttal is szerepel a kedvenc kosarasról és kézisről készített alkotás, valamint az egészséges életmód kapcsán is várják a pályaműveket, rajzlapon, vagy kartonpapíron. Az alkotások bármilyen technikával készülhetnek, felhasználó hozzá grafitceruza, színes ceruza, filctoll, zsírkréta, pasztellkréta, vízfesték, akril festék, de lehet kollázs, vegyes technikai megoldás is. Két csoportban hirdetnek végeredményt, 6-9, valamint 10-14 éves korosztályban. A szervezők fotókat is várnak, azzal a kikötéssel, hogy a főhős szerepeljen rajta, a klub kék-fehér színeit viselve. A pályázat határideje április 3., a korábbi évekhez hasonlóan ezúttal is a sportolók értékelnek majd.