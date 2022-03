Hydro Fehérvár AV19 – HC Pustertal Wölfe 2-6 (2-2, 0-1, 0-3)

Bruneck, 1860 néző. V.: Nikolic, Ofner, Pardatscher, Seewald.

Wölfe: Scholl – Hanna 1, Willcox (1), Carey, Andergassen, Bardaro – Caruso, Kristensen, Mantinger, Ikonen, Budish – Althuber, Glira, Stukel (2), Hannoun 1 (1), Gerlach – Hofer, I. Deluca, Berger, S. Deluca. Vezetőedző: Raimo Helminen.

AV19: Tirronen – Atkinson, Nilsson, Shaw, Hári 1, Kuralt – Fournier, Campbell (1), Erdély, Bartalis 2, Petan 1 (1) – Dahlroth (1), Horváth M., Jacobs, Sarauer, Terbócs 2 – Szabó D., Rétfalvi, Magosi, Németh, Mihály. Vezetőedző: Kevin Constantine.

Kiállítások: 10, ill. 14 perc.

Kapura lövések: 30-23.

Tartja a mondás, hogy a playoffban bármi megtörténhet, és ez igaz is, hiszen a Volán negyeddöntőjének első találkozóján kevesen számítottak rá, hogy a Pustertalon úgy átmegy a csapat, mint az úthenger. Pedig így történt, az 5-0-ás első harmad után végül 8-1-re nyertek Háriék. A pénteki mérkőzés előtt azonban mindenki hangsúlyozta, hogy ez egy másik meccs lesz már. Ennek szellemében is kezdődött el a mérkőzés, egy hiányzó volt a Fejér megyei oldalon, az előzetes összeállítással szemben Sarauer nem tudta vállalni a játékot, Rétfalvi vette át a helyét a harmadik sorban. A találkozó elején a hazaiak fölényben hokiztak, Stukel, Willcox, majd Caruso is próbára tette Tirronent, de a finn hálóőr állta a sarat. Négy perc eltelte után emberelőnyben jöhettek az olaszok, és éltek is a fór adta lehetőséggel, Hannoun váltotta gólra Stukel passzát, 1-0. Felébredt a Volán, Mihály és Jacobs lehetősége után Bartalis 12 perccel a játékrész vége előtt egyenlített. Petan harcolt a kapu mögött egy korongért, a pakk furcsán felpattant és a ketrec előtt a magyar támadó találta meg, aki közelről nem hibázott, 1-1. A folytatásban kétszer is négy a négy ellen ment a játék, és ugyan mindkétszer a Fehérvár volt a veszélyesebb, a második ilyen szituációból ismét magukhoz ragadták a vezetést a hazaiak. A vendégek védelme elcsúszott és Hanna a kapuba bombázott, 2-1. Nem sokáig örülhettek az olaszok, a második sor megkeverte a Pustertal hátsó alakzatát és Bartalis volt eredményes ismét, 2-2.

A középső harmad fehérvári korongbirtoklással startolt el, majd a kemény ütközéseké lett a terep. Kiegyenlített játék zajlott a jégen, a 26. percben Petan léphetett ki a koronggal és magabiztosan értékesítette a ziccert, 2-3. A gól után felpörögtek az események, hazai kapuvas mellett Mihály, majd Erdély helyzeténél védett nagyot Scholl. Hét és fél perccel a játékrész vége előtt emberelőnybe került a Fehérvár, és bár nyomott az AV19, de újabb gól nem született. Öt az öt ellen Tirronennek ismét volt bőven dolga, a helyi fúvószenekarral is biztatott Wölfe hajtott az egyenlítésért.

Az előző harmadvégi lökdösődés nyomán fórban kezdhette az utolsó húsz percet a Pustertal, de a védelem állta a rohamokat. Pár minutummal később a Volán is fórban jöhetett, és bár nehézkesen jutottak be a kék-fehérek a harmadba, Terbócs lecsapott egy összevissza pattogó korongra a kapu előtt és a hálóba jutotta a játékszert, 2-4. Nem vett vissza a Fehérvár, Hári a sarokból megindulva cselezte át magát a fél védelmen, majd Schollt becsapva lőtt a kapuba, hiába, videózás után les miatt elvették a találatot. Újabb hazai emberelőny jött, Tirronen már feküdt, de a gólvonalról sikerült kivágni a korongot. A harmad közepén öt az öt ellen megszületett a szabályos ötödik fehérvári gól, egy gyors akciót követően Terbócs volt eredményes fonákkal, 2-5. Hét perccel a mérkőzés vége előtt ismét emberelőnyben támadott az olasz gárda, nagy nyomás helyeződött a vendégek kapujára, de a szerencse a Fehérvárral volt. Jött a Pustertal, levitte a kapusát is a hazai együttes, de Hári betalált az üres kapuba, 2-6.

A Hydro Fehérvár AV19 olaszországi sikerével már 2-0-ra vezet a negyeddöntős párharcban, folytatás vasárnap 17.30-tól Székesfehérváron.