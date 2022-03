A párharc első, csütörtöki mérkőzése a Villach otthonában bár jól indult fehérvári szempontból, hiszen három perc után 2-0-ra vezetett a Volán, de a folytatásban sajnos az osztrákoknak jött ki jobban a lépés. A második harmadban veszítette el előnyét Kevin Constantine együttese, majd a harmadik harmadban és a ráadásban is hiába dolgozott ki veszélyesebb akciókat a Fejér megyei alakulat, a hosszabbításban a Villach kerekedett felül.

Parádés hangulatban, telt ház előtt kezdődött el az elődöntős párharc második találkozója. A hazaiak nem sokáig tétlenkedtek, rögtön osztrák riválisuknak ugrottak a fehérváriak, azt Erdély-Bartalis-Petan második sor mindegyike egy azon cserében is veszélyeztetett, de kimaradtak a helyzetek. A több Fejér megyei helyzet ellenére a vendégek szerezték meg a vezetést, négy perc eltelte után Brunner vette be Tirronen kapuját, 0-1. A Volánt nem fogta meg a bekapott gól, Campbell sistergős lövése a kapuvason csattant. A folytatásban is megmaradt a Fehérvár mezőnyfölénye, de a karintiaiak ellentámadásaiba is megvolt a veszély. 10 perccel a harmad vége előtt sikerült egyenlítenie a Volánnak. Petan, Bartalis és Erdély játszotta ki a védőket sakk-mattra, utóbbi fejezte be az akciót közelről, 1-1. A gól után Bartalist ütközték le csúnyán az osztrákok, a bírók sípja néma maradt, sőt a jégen fekvő, vérző játékos miatt majd fél percig meg se állították a játékot a zebramezesek...A 14. percbn emberelőnybe került a Villach, és bár a fór végén beszorultak a hazaiak, Tirronen és a védelem állta a sarat. Négy perccel a játékrész vége előtt megszerezte a vezetést az AV19, Shaw pókhálózta ki a jobb felsőt, 2-1.

A második játékrész hazai lehetőségekkel és egy örömteli hírrel startolt, ugyanis rácsban, de Bartalis vissza tudott térni a jégre. Shaw emelte rá okosan a pakkot, de Karhunen sajnos figyelt, a túloldalon Bacher lövése csúszott éppen csak mellé. Öt perc elteltével megduplázódott a hazai előny, Atkinson cselezte át magát a komplett védelmen, majd tüzelt, a kipattanót pedig Mihály bevetődve kotorta be, 3-1. Nem állt meg itt a Volán, alig egy perccel később Shaw vágott be közelről egy kipattanót, 4-1. Négy a négy elleni játék alatt Erdély és Petan indulhatott meg, de kissé túlkomplikálták, így nem lett gól a nagy helyzetből. A harmad derekára kiegyenlítettebbé vált a mérkőzés, Krastenbergs oldalról a kapuvasat is megszólaltatta, majd Hughes próbálkozott közelről. A játékrész végén emberelőnybe került a Volán, beszorult a Villach, és egy másodperccel a középső harmad vége előtt sikerült meglőni az ötödiket, Sarauer volt eredményes, 5-1.



A harmadik játékrész nem kezdődött jól fehérvári szemszögből, alig fél perc után szépítettek az osztrákok, Flemming talált be közelről, 5-2. Nem jött zavarba Kevin Constantine alakulata, Bartalis, majd Shaw előtt adódott nagy lehetőség, de Karhunen védeni tudott. Később Sarauer szerzett pakkot, Terbócsnak passzolt, de ismét hárított a vendégek portása. Bár mindkét oldalon akadtak lehetőségek, újabb gólt a Villach szerzett, a harmad közepén Tschuring csökkentette kettőre a Fehérvár előnyét. Egyre feszültebbé vált a légkör, négy a négy elleni szituációban előbb Fournier, majd Atkinson lőtt távolról, de nem sikerült megszerezni a megnyugtató hatodik gólt. Az utolsó percekre kanyarodva zúgott a Hajrá Volán, szükség is volt a szurkolók támogatására, a Villach levitte kapusát is. Gólt azonban a Fehérvár lőtt, Bartalis torolta meg az ellene elkövetett durva belépőt, 6-3. A Hydro Fehérvár AV19 egyenlített az elődöntőben, hétfőn 1-1-ről folytatják a felek Villachban.



Hydro Fehérvár AV19 – EC GRAND Immo VSV 6-3 (2-1, 3-0, 1-2)

Székesfehérvár, 2607 néző. V.: Nikolic, Sternat, Durmis, Konc

AV19: Tirronen – Atkinson (2), Nilsson, Shaw 2, Hári (2), Kuralt (1) – Fournier, Campbell, Erdély 1, Bartalis 1 (1), Petan (1) – Dahlroth, Horváth, Jacobs, Sarauer 1, Terbócs – Szabó D., Rétfalvi, Magosi (1), Németh, Mihály 1. Vezetőedző: Kevin Constantine.

Villach: Karhunen – Lindner, Flemming 1, Tschurnig 1, Maxa (1), Moderer (1) – Zauner, Joslin, Rebernig, Richter, Lanzinger – Bacher, Brunner 1, Karlsson (1), Oleksuk, Hughes (1) – Urbanek, Wohlfahrt, Krastenbergs, Schofield, Kosmachuk (1). Vezetőedző: Rob Daum.

Kiállítások: 6, ill. 6 perc.

Kapura lövések: 26-32.