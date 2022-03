Nagy Zsolt mellett klubtársa, Spandler Csaba is a válogatottal készülhet, miután a 26 éves középső védő lett a beugró Szalai Attila sérülése miatt. A PAFC saját nevelésű játékosa a válogatott utolsó két Eb-selejtezőjén, San Marino, és Lengyelország ellen a cserepadon ült, de tagja volt a tavalyi Európa-bajnokságra készülő bő keretnek is. A két felcsúti mellett az akadémián nevelkedő Sallai Roland (Freiburg), valamint a MOL Fehérvárból Fiola Attila, és Nego Loic is tagja a keretnek. Nemzeti csapatunk csütörtökön a Puskás Arénában fogadja Szerbiát, március 29-én pedig a belfasti Windsor Parkban méri össze erejét az északír válogatottal.