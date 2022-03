Egy hete volt arra az Alba Fehérvár KC csapatának, hogy megeméssze a múlt heti kisvárdai vereséget. Azon a meccsen kulcsszituációkban hibáztak Józsa Krisztián tanítványai, valamint a korábban látott stabil védekezéssel sem lehetett elégedett a szakvezető. Az feltétlenül motiválhatta a fehérvári lányokat, hogy sikerük esetén megelőzhetik megyei riválisukat, a DKKA együttesét, ezen felül pedig kétpontnyira, karnyújtásnyira lehetnek az előttük álló fővárosiaktól. Mindenestre jókedvű, és mosolygós arcokat lehetett látni a meccs előtti pacsizásnál, és akkor még a feszültnek látszó Józsa is eleresztett egy-egy enyhébb arckifejezést. Az „odavágón” ötször eredményes Anna Kekézovity találatával indult a rangadó, amelynek elejét – hasonlóan az előző meccsekhez – nehezen kapta el az Alba. Fokozatosan érték el az „üzemi hőmérsékletet”, és először Domokos Dalma gólja után volt náluk az előny, 3-2. A kellő lendület is lassan megérkezett a hazaiak játékába, egymás után érték el találataikat lerohanásokból. Ez láthatóan nem ízlett a vendégeknek, akik mestere, a kék-fehéreket december óta irányító Vida Gergő először a 12., majd a 20. percben kért időt. A meglehetősen zaklatott szakember ezután átszervezte csapatát, és hét mezőnyjátékossal támadtak, ám ennek túlságosan sok foganatja nem volt. Inkább egy-egy fehérvári megingást tudtak kihasználni, ám igazán nem voltak hatékonyak az akcióik. A vendéglátóknál a kapuban Tea Pijevic vitte a prímet, míg elől Besszer Borbála, és az egyre jobban magára találó Afentaler Sára jóvoltából megnyugtató előnnyel mehettek pihenőre.



A szünetet követően kicsit ráijesztettek a lányok az Alba szurkolókra, hiszen feljött három gólra ellenfelük, ám ez szerencsére tiszavirág életűnek bizonyult. Fokozatosan növelte előnyét a vendéglátó, és közben néhány olyan extra megoldást láthattunk, melyeket eddig hiányolhattak a drukkerek. Hiába próbálkozott a kék-fehér együttes a hét támadós rendszerrel, rendre csődöt mondtak ezúttal. Igaz ehhez kellett két olyan kapusteljesítmény is – erre már tudósításunk elején is utaltunk – Tea Pijevic, illetve a hétméteres ölő Tóth Nikolett részéről, amelyek megbabonázták a máskor támadásban sokkal hatékonyabban teljesítő Pál Tamaráékat. Az 53. percben lett meg a sokak által áhított tízgólos különbség Utasi Linda felsősarkos bombagóljával, és ez teljesen demoralizálta a fővárosi gárdát, akik teljesen feladták a meccset.

Az Alba a szezon eddigi legjobb játékát nyújtva teljesen megérdemelten győzött ekkora differrenciával.

– Elsősorban a védekezésünknek köszönhetjük a győzelmet, amely az első és a második félidőben is nagyszerűen működött – értékelt Józsa Krisztián.

Az Alba nem sokat pihenhet, mivel hétfőn az FTC Rail-Cargo Hungária vár rájuk, a 15. fordulóból elmaradt összecsapást pótolják majd a csapatok.

Jegyzőkönyv:

Alba Fehérvár KC – MTK Budapest 30-20 (16-12)

Székesfehérvár, 700 néző

Vezette: Bóna, Földesi

Alba Fehérvár KC: Pijevic – Domokos D. 1, Bardi 2, Boldizsár, Besszer 3, Gerháth K. 2, Takó 3. Csere: Tóth Nikolett, Kubina (Kapusok), Ohjama 2, Varga E., Utasi 4, Töpfner 4, Afentaler 3, Triscsuk 6 (6), Sulyok. Vezetőedző: Józsa Krisztián

MTK Budapest: Győri B. – Juhász Eszter, Kekezovics 1, Marincsák 4, Szabó Laura 1, Pál T. 7 (3), Pelczéder. Csere: Hlogyik (kapus), Mazák-Németh, Koronczai, Bánfai 1, Dakos, Román 3 (1), Sallai N. 3. Vezetőedző: Vida Gergő

Kiállítások: 4 illetve 2 perc

Hétméteresek: 7/6 illetve 7/4