Kellő önbizalommal felvértezve utazhatott az ország másik végébe, már csütörtökön az Alba Fehérvár KC együttese. Tehették ezt azért, mert a két csapat őszi összecsapásán magabiztosan, meggyőző teljesítménnyel, hat góllal győzték le vendéglátóikat, másrészt pedig az utóbbi négy mérkőzésükből hármat megnyertek.

Aleksandra Sztamenics szélről lőtt találata jelentette elsőre a hazai előnyt, ám ezt hamar kiegyenlítette egy labdaszerzés után Besszer Borbála. Zártan védekezett az Alba, melynek eredményeként a 4. percben a vezetést is megszerezték – először és utoljára - Mana Ohjama góljával, 1-2. Ezt követően jobban használta ki a fehérváriak hibáit a házigazda, így nem volt véletlen, hogy kétgólos vezetést kovácsoltak a 9. percre, 5-3. Nem mondhatnánk, hogy túlságosan egetverő iramot diktáltak volna a csapatok, mindenesetre amolyan húzd meg, ereszd meg játékot láthattunk, hiszen az AFKC egyenlítése után újfent egy időre két góllal megszabadult üldözőjétől a Kisvárda, 7-5. Ráadásul Töpfner Alexandra hetesét is hárította ekkor Mátéfi Dalma. Sok volt az Albánál az egyéni baki, eladott labda, és a 14. percben egyáltalán nem volt véletlen, hogy időt kért négygólos mínusznál Józsa Krisztián. El is kélt, mert közel sem úgy pörgött a gárda, mint azt az utóbbi meccseken tapasztalhattuk. Más kérdés, hogy azokon is inkább a szünet utáni produktummal voltunk elégedettek... A félidő közepére 10-5 állt a villanyújságon, a tetejébe még Besszert két percre ki is zárták két percre a játékból. Lassan és körülményesen szőtte akcióit a Fehérvár, nem volt igazi átütőerő a játékukban. Ez egyértelműen a hazaiak malmára hajtotta a vizet, akik éltek is a felkínált lehetőségekkel. Egyre jobban kinyílott az olló, a 19. percben már hatgólos volt a várdai vezetés, 13-7. Dombi Luca és Bouti Fruzsina őrzése komoly gondot jelentett, a szünetre mindketten négy találatig jutottak. Potyogtak a könnyű gólok, a szabolcsiak nem teketóriáztak, tetszés szerint érték el ezeket, és csak néha tudtak egy-egy találattal ebbe beleszólni a tompán játszó fehérváriak. A játékrész hajrájában Triscsuk Krisztina faragott ugyan a hátrányon, de így is a Kisvárda mehetett nyugodtabban pihenőre.

A második félidő első perceiben is az előző félórában látott tanácstalanságot véltük felfedezni az Alba játékában. Bár akadtak egyéni villanások, de összességében csapatként kevés értékelhető momentummal találkoztunk. A Várda okosan játszott, nem engedte túlságosan lőtávolon belül ellenfelét, igaz a 39. percben Takó Viktória lövéséből hosszú idő után kettő lett a különbség, 20-18. Ez a differrencia a Várda védekezésének köszönhetően nem tűnt el, sőt nőtt és sajnos nem is érződött, hogy ez bármit is változna az utolsó tíz percre.

Jegyzőkönyv:

Kisvárda Master Good KC - Alba Fehérvár KC 30-26 (19-14)

Vezette: Nagy Ferenc, Túróczy József

Kisvárda Master Good SE: Mátéfi D. – Bouti 4, Mészáros-Mihálffy, Karnik Sz. 3, Siska 2, Dombi L. 8, Sztamenics 4. Csere: Udvardi 4 (1), Radojevics 4 (2), Juhász G. 1, Dombi K. Vezetőedző: Bakó Botond

Alba Fehérvár KC: Pijevic – Töpfner 5 (1), Boldizsár B., Ohjama 4, Varga E. 1, Utasi 2, Takó 4. Csere: Tóth Nikolett (kapus), Besszer 4, Bardi 1, Gerháth K. 2, Domokos D. 1, Triscsuk 2 (1), Szarka A. Vezetőedző: Józsa Krisztián

Kiállítások: 10, ill. 6 perc. Hétméteresek: 5/3, ill. 4/2