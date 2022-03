A dunaújvárosiaknak sajnos nem sikerült a bravúr, az Euroliga negyeddöntőjének hazai visszavágóján ötgólos hátrányból kellett volna felállni az Olympiacos ellen. A görögök 10-7-re győztek a Fabó Éva Sportuszodában, és összesítésben 24-17-tel jutottak tovább. Mihók Attila együttese egyfelől a LEN Kupa négyes döntőjében vigasztalódhat, másfelől figyelme jelentős részét egyelőre a hazai pontvadászatra fordíthatja. Az alapszakaszból öt forduló van hátra, a mai ellenfél pedig Garda Krisztináék közeli riválisának tekinthető, ugyanis a BVSC 5 pont hátrányban üldözi a harmadik helyén álló DFVE együttesét. Jelen állás szerint a két csapat a rájátszásban a helyosztón is találkozik majd, de reméljük – és Mihók Attila tanítványai is bizonyosan ezzel a céllal ugranak medencébe a hátralévő mérkőzéseken – hogy sikerül befogni a hét pontra lévő Ferencvárost. Tegyük hozzá ehhez azért a zöld-fehérek komoly mélyrepülése is, azaz csoda kellene. A hátralévő fordulókban a Szentes, és a Győr mellett a két nagyágyúval is megmérkőznek Szilágyi Dorottyáék, a Fradival jövő szombaton idegenben, az UVSE-vel három hét múlva a zárófordulóban. A BVSC-vel novemberben meccseltek a fővárosban az újvárosi lányok, és a házigazda nem ment a szomszédba a bátorságért, 4-3-ra nyerte az első negyedet. Aztán hengerelt a DFVE, és négy gólt hintett a szünet előtt. A harmadik játékrészt meg tudta nyerni a vasutas klub, ám a végén az újvárosiak örülhettek, 13-9-es győzelmüknek köszönhetően.