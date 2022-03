Tízesztendős múltra nyúlik vissza az MLSZ Fejér Megyei Igazgatóságának kapcsolata a Nyugat-Szlovák terület szövetségével. Kezdetben oda-vissza alapon játszottak a korosztályos együttesek az északi szomszéd valamelyik, határhoz közeli településén, a következő alkalommal pedig Fejér megyében. Nemrég kapcsolódott a sorozathoz a Pozsony régió is, mindig az U13-as és U14-es együttesek versenyeznek. Tavaly ősszel Pozsony mellett bonyolították le a seregszemlét. – Az elmúlt időszakban rendeztünk tornát Csákváron, Fehérváron, Móron kétszer. Fiatal futballistáinkkal többször jártunk Dunaszerdahelyen, játszottunk Komáromban és Pozsony környékén. A kapcsolatunknak olyan jó híre van, hogy Csehországból, a Morva régióból is szeretnének részt venni, őket is meghívtuk a mostani tornára, a pandémia miatt azonban nem kaptak engedélyt a saját szövetségüktől – mondja Schneider Béla, az FMLSZ igazgatója. A megállapodás szerint az erőpróbákon mindig két korosztályban harcolnak az együttesek.

A csapatokban olyan gyerekek rúghatják a labdát, akik nem akadémiai szintű képzésen vesznek részt. Ugyanis az akadémistáknak megvan a kellő nemzetközi tapasztalatuk, a kisebb együttesekben szereplőknek azonban nincs. – A tornákon az eredményeket rögzítjük, de nem számolunk tabellát, nem hirdetünk eredményt. Legfontosabb, hogy tehetséges fiataljaink találkozhassanak más ország futballkultúrájával, lássák, megtapasztalják az ottani mentalitást. A hétfői tornát megelőzően kiválasztó edzést hívtunk össze, sajnos nem sok klub élt a lehetőséggel, hogy megméresse, élményhez juttassa legtehetségesebb játékosait. A megyei utánpótlás-válogatott ezúttal is a Főnix FC játékosaira épül, a két csapatot Fésű Gábor és Bognár Imre irányítja.