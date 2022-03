Tavaly ősszel a szlovák főváros, Pozsony mellett bonyolítottak nemzetközi összecsapásokat, a rendezvényen két helyi, regionális válogatott mellett a Főnix FC utánpótlására épülő Fejér megyei válogatott vett részt az U14-es és U13-as korosztályban. A döntően fehérvári futballisták akkor is kimondottan jól szerepeltek, ezúttal sem lehetett panasz a fiúkra. Az idősebb gárdát Fésű Gábor, a fiatalabbakat Bognár Imre dirigálta, mindenki kétszer mérkőzött egymással, az összecsapásokat 25 perces játék­idővel rendezték. A házigazdák 14 éven aluli együttese előbb Nyugat-Szlovákiát 2-1-re verte, majd a pozsonyiakat 2-0-ra. A Nyugat-Szlovákia elleni második derbin Fejér fia­taljai 1-0-ra győztek, Pozsony csapatát pedig 2-0-ra verték.

A 13 éven aluliak az első összecsapáson, Nyugat-Szlovákia ellen 3-1-re győztek, a pozsonyiakat 2-0-ra gyűrték le, az utolsó két találkozójuk pedig döntetlent hozott, 1-1-re végeztek Nyugat-Szlovákiával, valamint a fővárosiak elleni meccs is ugyanilyen eredménnyel zárult. – Elégedett vagyok mindkét korosztállyal, az U14-es és U13-as csapatunk is jól teljesített, előbbiek mindegyik meccsüket megnyerték, a kicsik sem szenvedtek vereséget – mondta Fésű Gábor.

Az ötletgazda, az FMLSZ igazgatója, Schneider Béla hozta tető alá a mostani rendezvényt is.

– Fél éve a szlovákok területi szövetsége nagyszerű házigazda volt, úgy gondolom, mi is remek feltételeket teremtettünk Felcsúton. Az északi szomszéd két, területi szövetségével nem új keletű az együttműködésünk, fél évtizede az érsekújváriakkal vettem fel a kapcsolatot, ami később szélesedett. Évente többször találkoznak a szlovákokkal megyénk legügyesebb korosztályos játékosai, a tornákon mindössze egyetlen kritérium van, csak olyan futballisták léphetnek pályára, akik nem vesznek részt akadémiai képzésen. Az ősszel Dunaszerdahelyen rendezik a következő fordulót, jövő tavasszal Pozsonyban lépnek pályára a csapatok, legközelebb már belépnek a rendszerbe a csehek is, a morva régió együttese csatlakozik az eddig szereplőkhöz. Jöttek volna ezúttal is, azonban a pandémia miatt az illetékes szövetség nem engedte őket pályára lépni, remé­nyeink szerint fél év múlva nem lesz akadálya, hogy a mezőny bővüljön – közölte Schnei­der Béla.