ETO Akadémia – MOL Fehérvár FC II 6-1 (3-0)

Vezette: Gál Péter



ETO Akadémia: Ruisz (Kantó) – Szabados (Ignácz), Vidnyánszky Á., Pereira (Tullner), Szalka, Szabó T. (Tóth R.), Múcska, Sipőcz, Erdei, Vidnyánszky M., Hanzli (Bakos). Vezetőedző: Király József.



MOL Fehérvár FC II: Gergely – Rónaszéki (Lehota), Hajdinger (Singh), Salacz M. - Kovács I., Berekali, Forgó, Mohl, Balogh M., Bozai (Menyhárt) - Elek, Dinnyés. Edző: Imrik László.



Gól: Erdei (24., 57.), Sipőcz (27.), Múcska (33.), Hanzli (52.), Bakos (77.) ill. Kovács I. (56.).



Ezúttal a beteg Szalai Tamás vezetőedzőt és Papp Milán csapatkapitányt is nélkülözte a fehérvári gárda.. Szalai Tamás helyett Imrik László pályaedző meccselt, aki a szezonban egyszer már sikeresen helyettesítette vezetőedzőt.



A 24. percben egy szép támadás végén Erdei Milán szerzett vezetést, 1-0. Három perccel később Sipőcz Bence vette be a Vidi II kapuját, 2-0. Majda 33. percben Múcska Vikto r lövését is utat talált a piros-kékek a kapujába 3-0. Szünetben cserékkel próbálta felrázni a csapatot Imrik László és bár ebben a félidőben ők birtokolták többet a labdát, az 52. percben Hanzli Péter is bevette a kaput, 4-0. Néhány pillanattal később Rónaszéki Botond beadását Kovács István váltotta gólra, 4-1, ám a középkezdés után ismét gólt szerzett a Győr, Erdei második góljával 5-1-re módosult az állás. A 6-1-es végeredményt a csereként pályára lépő Bakos Zsombor állította be a 77. percben.