A rendkívüli statisztika gyomorforgatón égett a Vidi-szurkolók agyába a bajnokság 2022-es mérkőzéssorozata alatt. Újabb meccs, újabb vereség – a Mol Fehérvár FC sorozatban hat bajnokin nem szerzett pontot. A Magyar Kupától is búcsúztak a piros-kékek, így akár a teljes apátia elképesztő súlya alatt is fogadhatta volna a Vidi a Fradit.



Michael Boris azonban nem akart gólt kapni vasárnap este. Nem kevesebb, mint hat védőt nevezett a csapatba, s hetedikként ott volt Nego Loic is, igaz, a francia-magyar játékos most inkább a támadásépítésben kapott feladatot. Az első percekben úgy tűnt, nem lesz sok dolga, mert a Ferencváros egyáltalán nem engedi kiszabadulni a fehérváriakat, a vendégek nem ismertek elveszett labdát, ha egy-egy pillanatra fehérvári lábra került a játékszer, azonnal visszaszerezték. A 7. percben pedig már veszélyeztettek is Sztanyiszlav Csercseszov legényei. Zubkov éles szögből leadott lövését ütötte a mezőnybe Kovács Dániel, a kipattanót Eseti gyűjtötte be, s 18 méterről tekert a keresztlécre. A Ferencváros nyomasztó fölényét árnyalva Nego bólintott egy labdát Dárdai elé, aki ígéretes helyzetbe került, 14 méteres bal lábas lövése nyomán azonban a labda épp Dibusz ölében pihent meg. Miután a vendégszurkolók felzúdultak, a VAR pedig lehetséges piros lap miatt vizsgálódott Boli tiszta szerelését követően, a nagy kedvvel játszó Dárdai 25 méterről vette célba a bal alsó sarkot, azonban a Fradi egyetlen pályán lévő magyarja, Dibusz vetődött rá a labdára könnyedén. Az RBD szurkolása mellett azért molinók formájában hangot adott kritikájának. Előbb a „Kis pénz, kis foci, nagy pénz, nagy semmi?” feliratot biggyesztették ki, majd néhány perccel később előkerült a játékosok felé intézett felszólítás: „A lelketek már elhagyta a Videotont, most hagyja el a testetek is! Távozzatok!” Azonban a Vidi labdarúgói mintha a Fradi ellen más felfogásban futballoztak volna, kiegyenlítődött a párharc, itt is, ott is eljutottak a tizenhatosig a csapatok. Persze, hibák most is akadtak bőven, de az FTC nem tudott felülkerekedni a hazaiakon. A félidő hajrájában Zachariassen csúsztatatott a hazai kapu fölé, majd aztán egy tetszetős labdafelhozatal végén Bese Barnabás 18 méterről lőtt laposan a hosszú sarok mellé.



Fordulás után egyértelműen a Vidi dominált. Dibusz Dénes Kodro fejéről varázsolta le a labdát, majd aztán Nego be is talált a kapuba, de leshelyzet miatt nem adták meg a gólt. Csercseszov érezte, hogy bajban lehet csapata, ezért a szünet után tíz perccel kettőt is cserélt. Hússzal pedig újabb kettőt, mégis a fehérváriak kerültek helyzetbe, Kenan Kodro zavartalanul lőhetett kisodródott pozícióból, Dibuszt nem lepte meg. A 68. percben jött be Csercseszov húzása: a csereként beállt Ryan Mmaee tologatta a labdát a tizenhatos sarkáról középre, majd jobbal kiporolta a bal felsőt, 0-1. Nem sokkal később az aktívan beszálló Marquinhos a jobb kapufa tövét találta el, már a Fradi dominált. Mégis volt sansza a Vidinek az egyenlítésre, Rus beadása nyomán Kodro fejelt, de a mindent fogó Dibusz ebbe is belekapott. Ugyanezt tette a meccs hajrájában is, mikor Zulj lapos lövésére ért le villámgyorsan. Az utolsó percekben beszorította ellenfelét a Vidi, de minden labda elakadt a vendégvédőkben. A 91. percben aztán Ryan Mmaee le is zárta a meccset, egy kontra végén előbb Kovács bravúrral védte lövését, de az ismétlésnél már eredményes volt, 0-2.



Mol Fehérvár FC - Ferencvárosi TC 0-2 (0-0)



Mol Aréna Sóstó, 6989 néző. Vezette: Bognár Tamás (Kóbor, Georgiou)



Mol Fehérvár: Kovács D. – Bese (Bamgboye, 76.), Rus, Stopira (Nikolics, 85.), Sabanov, Hangya – Fiola – Nego, Zulj (Makarenko, 85.) – Dárdai (Petrjak, 76.) – Kodro. Vezetőedző: Michael Boris



FTC: Dibusz – Botka (Wingo, 57.), Blazic, Kovacevic, Civic – Laidouni, Eseti (Vécsei, 65.) – Zachariassen (R. Mmaee, 57.), Tokmac, Zubkov (Loncar, 85.) – Boli (Marquinhos, 65.). Vezetőedző: Sztanyiszlav Csercseszov

Gól: R. Mmaee (68., 91.)



Sárga lap: Dárdai (18.),Fiola (67.), Zulj (70.) ill. Loncar (87.), Blazic (88.)