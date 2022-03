Három kérdést tettünk fel egységesen a csapatokat dirigáló szakvezetőknek:

– Milyen volt a felkészülés, sikerült-e megvalósítani az eredetileg elképzelteket?

– Milyen változások történtek a keretben?

– Mit várnak a hétvégi bajnoki rajttól?

2022. március 5., szombat 14.30

Sárosd (9.) – Enying (12.) – ősszel 1-2

Arany Tibor, a Sárosd vezetőedzője: – Nagy vonalakban sikerült megvalósítani, amire készültünk a téli szezon előtt. Minden betervezett mérkőzésünket egy kivételével le tudtuk játszani, és elindultunk a műfüves bajnokságban is. Szerencsére az időjárás nem befolyásolta a munkát, a betegségek és sérülések is elkerültek bennünket, talán egy játékosom hagyott ki a Covid miatt edzéseket. Négy távozónk volt, Oláh Dániel Gárdonyba, Újvári Ádám és Meszlényi Balázs Balatonfüredre mentek az NB III.-ba, Ivacs Gábor pedig Nagykarácsonyba igazolt. Érkezett Nagy Tamás és Majláth Henrik Vajtáról, Kónya Krisztián Gárdonyból jött, igaz, ő már az utolsó két bajnokin szerepelt, mert sérülés miatt egy évet kihagyott, és korábban le tudtuk őt igazolni. Kevesebben vagyunk ugyan, de vannak olyan fiatal játékosaink, akik megérettek most már arra a szintre, hogy csatlakozzanak a felnőttcsapathoz, és szeretnénk is ebből a korosztályból – amely kezd szépen beérni – beépíteni őket. Ezt a helyezésünk jelen pillanatban lehetővé teszi, és talán teher nélkül tudnak a játékosok olyan játékperceket szerezni, amelyek később értékesek lehetnek. Annak tükrében, hogy az első fordulóban Enyingen kikaptunk, szeretnénk visszavágni. Az Enying, bárhol lépjen pályára, kellemetlen csapat, szervezetten védekeznek, és agresszívan tudják a kontratámadásokat játszani. Nyilván erre felkészülve próbálunk hazai pályán nyerni. Megnézve a mérlegünket egyetlen idegenbeli meccset nyertünk meg, az összes hazait viszont hoztuk, és szeretnénk, hogyha ez a folyamat folytatódna. Viszonylag sok, nyolc mérkőzést játszunk itthon tavasszal, így aztán bízom abban, hogy jobban fogunk szerepelni ebben az idényben, mint ősszel, és ezt az Enying ellen kezdenénk el.

Tordas R-Kord (11.) – Kisláng (14.) – ősszel 3-1

Horváth Sándor, a Tordas R-Kord vezetőedzője: – A betegségek és a sérülések nagyban befolyásolták a felkészülésünket, teljes létszámmal egyetlenegy alkalommal sem tudtunk dolgozni. Az edzőmérkőzéseink is felemásra sikerültek, csupán néhány alkalommal lehettem elégedett. Más lapra tartozik, hogy én mindig azt szoktam mondani, hogy a saját csapatom jelenti saját magára a legnagyobb veszélyt! Egyetlen távozónk van, Pongrácz Péter Biatorbágyra igazolt, Ercsiből pedig Tolnai Péter érkezett. Hosszú idő után fogunk hazai pályán játszani. Megmondom őszintén, nem tudom, milyen a pálya minősége, az öltöző készen van, remek feltételek mellett tudjuk fogadni a Kislángot. Mi sem tudtunk otthon edzeni, Diósdon készültünk, mivel az öltözők most készültek el, és nem volt meleg víz. Számunkra ugyanolyan újdonság lesz, mint a Kislángnak, így aztán mindkét csapat számára okozhat meglepetést a pálya talaja, főleg úgy, hogy éjszaka fagyok vannak. Meglátjuk majd, hogy melyik csapat fog jobban alkalmazkodni a körülményekhez, de úgyis javarészt a hozzáállás fog majd dönteni.

Sárbogárd SE (2.) – Lajoskomáromi SE (10.) – ősszel 3-2

Pajor László, a Sárbogárd SE szakmai igazgatója: – Teljes mértékben sikerült az előre eltervezett munkát elvégezni, bár két játékosunk – Gráczer Gergő és Horváth Attila – korán megsérültek, és az egész alapozást kihagyták. A csapat nagy része fegyelmezetten végigdolgozta az alapozási időszakot, melyben több edzőmérkőzést játszottunk. Először rendezhetünk műfüves téli tornát két csoportban, ahol az ifi csapatunk is indult, és eredményes játékot bemutatva harmadik lett nyolc csapatból. A felnőttcsapattal különböző játékerőt képviselő együttesekkel játszottunk más megyék csapataival, és ezek az összecsapások rendkívül hasznosnak bizonyultak, mert megmutatták, mi az, amiben javulnunk kell. Egy távozónk van, Gráczer Bálint, akit nagyon sajnálok, hogy elment, ő Nagykarácsonyba igazolt át, Huszár Dávid Fehérvárcsurgóról, Abáról pedig Glócz Zoltán, valamint Pákozdról Téglási Milán érkezett. Stabil, húsz főből álló keretünk van, és az ifi csapatból folyamatosan edzettek velünk játékosok, és bevetettem őket a meccseken is. Mindig is tiszteltem a lajoskomáromi focit, de ellenük csak a három pont elfogadható, és úgy is lépünk pályára. Ősszel jobban játszottunk idegenben, de voltak olyan egyéni villanásaik, amelyek szorossá tették a mérkőzést.

2022. március 6., vasárnap 14.30

Főnix FC (1.) – Mányi TK (6.) - ősszel 1-2

Pavlik József, a Főnix FC vezetőedzője: – A januári felkészültségükről nem érdemes beszélni, mert ilyen igazából nem volt, mert annyian voltak covidosok, hogy lényegében átment az egész csapaton. Előfordult olyan, hogy öten-hatan voltunk edzésen, szinte egymásnak adták át a játékosok a betegséget. A januárra tervezett négy edzőmérkőzésből pedig egyet tudtunk lejátszani. Ettől függetlenül februárban már egészen jó munkát végeztünk, teljes létszámmal. Csak azt nem tudom még, hogy ez a négy hét mennyire volt elég az új játékosok beépítéséhez. Hárman érkeztek, Király Bence Gárdonyból, Klémán Máté Mórról, és Csiba Zoltán visszatért hozzánk Amerikából. Ami nagyon nagy előrelépés a klub szempontjából, hogy Büki Baltazárt engedik játszani, sikerült elintézni, és köszönetet kell mondanunk az Aramisnak az együttműködéshez. Egyetlen távozónk volt, Sarok Zsombor, aki Veszprémbe ment el. Ugyanazt tudom mondani, mint minden hazai mérkőzés előtt, hogy az a csapat, amely a végén labdába akar rúgni, a hazai mérkőzéseit nem szabad, hogy elveszítse. Tiszteljük a Mány eredményeit, számomra meglepetés, hogy egy év alatt ennyit fejlődtek Pál Zoltán irányításával. Jó mérkőzésre számítok, bár az első meccs mindig nehéz a felkészülés után, győzelmet várok, bár azért kisebb sérülések akadályozzák a csapatot, Büki is edzőtáborban van a válogatottal Porecsben, valamint Zoboki Álmos öt sárga lapja miatt nem játszhat.

Kápolnásnyék (8.) – Bodajk SE (5.) – ősszel 1-3

Höltzl Richárd, a Tóvill-Kápolnásnyék vezetőedzője: – Tizenegy edzőmérkőzést játszottunk a felkészülés során, röpke két hónap alatt. Azt is mondhatnám, hogy lejátszottunk egy minibajnokságot. Kevés alkalom volt viszont, hogy az általam elképzelt csapat lépett pályára, mert mindig valami közbeszólt. Betegség, munka, esetleg sérülés. Az elsődleges célunk az volt, hogy megfelelő terhelés alá vegyük a játékosokat, és úgy gondolom, ez sikerült is. Egy távozónk van, Kalmár Adrián kapus, aki a Kelen SC-hez igazolt, viszont három érkezőnk lett. Erősödött a keretünk, Ódor Dániel visszatért Pátkáról, a Vasas-nevelésű fiatal Baráth Gábor Törökszentmiklóson játszott utoljára az NB III.-ban, és Scheilinger György kapust igazoltuk a Dunaharaszti MTK-tól. A Bodajk számunkra igazi mumus, edzősködésem alatt még egyetlenegyszer sem sikerült legyőzni őket, de úgy érzem most, hogy talán most állunk hozzá legközelebb, bízom abban, hogy itthon tudjuk tartani a három pontot.

Martonvásár SK (7.) – Móri SE (3.) – ősszel 0-4

Horváth László, a Martonvásár SK vezetőedzője: – Nagyjából sikerült elvégeznünk azt a munkát, amit elterveztünk, de azt is mondhatnám, hogy az ág is húzott bennünket. Rengeteg sérültünk volt megint csak, emellett pedig sajnos a Covid is eléggé befolyásolta a felkészülést. Úgy terveztem eredetileg, hogy az edzőmeccseken fogunk felállni majd rendesen, de mivel a téli műfüves bajnokságra az U19-es csapatunk is benevezett, így elvileg az ifistákkal játszottam volna vasárnap, szombaton pedig a felnőttekkel. Igen ám, de az ifi részvétele miatt így vasárnapra esett a fő mérkőzés, de ezek nem érték el a céljukat, mert volt olyan csapat, amely ellen a 20. percben már hét nullára vezettünk. Így sok értelme nem volt ennek. Úgyhogy ahol az erősebb csapatot szerettem volna játszatni, ott a gyengébb garnitúrával tudtunk kiállni, illetve fordítva. Mozgásnak mindenesetre azért jó volt. Érkezett egy marokkói labdarúgó, Sefrioui Zakariyae, valamint Pfeiffer Szabolcsot Diósdról hoztuk. Hárman távoztak, Neuvert Álmos és Juhász Bence Ercsibe ment, Szenyéri Dominik Lajoskomáromban folytatja. Remélem, most sokkal jobban fogunk játszani a Mór ellen, mint legutóbb ősszel, és szebb emlékeink lesznek a mérkőzésről. Elsősorban a tisztes helytállásban bízom, nem lesz egyszerű, de próbáljuk kihozni a maximumot a találkozóból.

Ikarus-Maroshegy (4.) – Ercsi Kinizsi SE (13.) – ősszel 1-0

Szarka Martin, az Ikarus-Maroshegy vezetőedzője: – A felkészülést január 11-én kezdtük, heti három edzéssel, amely később két edzésre módosult, egy hétközi és egy hétvégi mérkőzéssel. Figyelembe véve a vírushelyzet okozta lemondásokat, betegségeket az első hetekben, nehezen álltunk össze, viszont utána fokozatosan egyre nagyobb létszámban tudtunk edzeni, mérkőzéseket játszani. Így azt mondhatom, hogy mostanra kialakult egy olyan megbízható magja a keretnek, amely megkapta a kezdéshez remélhetőleg szükséges edzés- és meccsterhelést. A mögöttünk hagyott hetekben jobbára az edzőmérkőzéseket a szomszédos megyék első osztályú csapatai ellen játszottunk, de a Mol Fehérvár FC U19-es korosztályú együttesével, valamint a Párkány gárdáját is vendégül láttuk. Többnyire hasznos összecsapásokon vagyunk túl, az elsődleges célunk az volt, hogy a megfelelő terhelés meglegyen, valamint tudtuk azt, hogy van egy kulcspozícióban hiányzó játékosunk, Kovács Dávid, akire spanyolországi tanulmányai miatt fél évig nem tudunk számítani, és az ő pótlását szerettük volna megoldani. Sajnos sérülés is nehezítette a dolgunkat, ugyanis Schmuck Balázs bokaszalag-szakadás szenvedett, rá még egy hónapig biztosan nem számíthatok. Szerencsére egyben tudtuk tartani a társaságot, és nem távozott senki. Szamarasz Periklész érkezett Bécsből, ő korábban a Mórnál is megfordult, míg a többi személyi kérdést házon belül oldottuk meg. Kialakult egy húszfős keret, melynek átlagéletkora most már 21 év alatti, azáltal hogy négy 16 év körüli játékos került fel felnőttek közé. Bízom benne, hogy megfelelő fizikális és mentális állapotban fogjuk tudni fogadni az Ercsi csapatát. A keretüket tekintve előrébb kellene, hogy álljanak, és bizonyára szeretnék majd az őszi teljesítményüket kozmetikázni. Tudjuk, hogy fontos a jó rajt, és itthon akarjuk tartani a három pontot, győzelemmel elindítani a tavaszi szezont.

A BAJNOKSÁG ÁLLÁSA