Ethinkos Piraeus - Dunaújvárosi Főiskola VE 14-9 (5-1, 3-3, 3-2, 3-3)

Vezette: Cabanas (spanyol), Zwart (holland)

Ethinkos Piraeus: Johnson – Ioannou 3, I. Charalampidi 2, Elliniadi 2, Kontoni 1, Parkes 2, Chatzikyriakaki, A. Benekou 3, S. Charalampidi 1, I. Benekou, Bakoc, Sotireli. Vezetőedző: Antigoni Roumpesi

Dunaújvárosi FVE: Maczkó – Szilágyi 3, Sajben, Gurisatti 2, Horváth B., Mahieu 1, Szabó N., Garda 2, Mucsy 1, Somogyvári, Pál, Szellák, Buis. Vezetőedző: Mihók Attila

A LEN Kupa fináléjába jutó két csapat eddig egyaránt megszerezte már egyszer a trófeát: az újvárosiak 2018-ban, míg riválisuk 2010-ben. A görög együttes négygólos (8-12) előnyt harcolt ki az első találkozón, úgyhogy rendkívül nehéz csata elé nézett a Mihók Attila által dirigált gárda.

Lényegében már az első nyolc percben eldőlni látszott a párharc. Alkistis Christina Benekou találata nyitotta meg a gólok sorát, majd Karolina Ioannou révén tették magabiztosabbá a házigazdák előnyüket az első negyed közepén. A folytatás sem ígért túlságosan sok jót, és csak a játékrész utolsó percében szépített Szilágyi Orsolya büntetőből, 4-1.

A folytatásban faragott a hátrányon a DFVE, feljött kettőre, továbbra is Szilágyi volt elemében, zsinórban kétszer vette be a görög kaput. A fellángolás azonban tiszavirág életű volt, mert a szünetre visszaállt a négygólos különbség. A harmadik negyedet ismét pocsékul indította a DFVE, bár ez a játékrész a végére szorosan alakult, ám ez a végeredmény szempontjából már nem osztott-szorzott. Nem vitás, ezúttal is jobb volt a görög együttes.