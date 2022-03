A kaposvári megmérettetésen szokásos célja lebegett a medencébe csobbanó fiatalság előtt: javítani egyéni legjobbjukon. Az alapvető elvárást szinte minden fehérvári úszó teljesítette, s ehhez összesen 13 dobogós helyezés is párosult. Varga Marcell volt a viadal szuperhőse, verhetetlennek bizonyult, négy számban is aranyérmet szerzett. Petró Hunor és Gyémánt Kálmán Bendegúz csak kicsivel maradt el tőle, mindketten két elsőséget zsebeltek be. Petró Hanga, Kiss Petra és Dániel Réka egyszer-egyszer állhattak a dobogó legfelső fokára. Dobján Krisztián pedig kétszer is másodikként érintette a medence falát.



– Igen kiemelkedően szerepeltek a versenyzőink, ami egyéni rekordokkal is párosult. Az új generáció igen gyorsan fejlődik és egyre jobb eredményeket érnek el – értékelt Dániel András, vezetőedző.