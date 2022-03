A kilencszeres magyar bajnok jégkorongozó neve egybe forrt a fehérvári hokival, halála óta nem hiába viseli a csarnok, és a rengeteg tehetségnek otthont adó akadémia is a nevét. A klubhűség mintaképe volt Ocskay Gábor, soha más csapatban nem játszott, csak az Alba Volánba. Illetve természetesen a magyar jégkorong-válogatottban, ahol a 2008-ban az ő vezérletével jutottak fel a mieink történetük során először a legjobbak közé, az elitvilágbajnokságra. 2009 tavaszán azonban már nem léphetett jégre többek között Kanada ellen a 33 évesen elhunyt klasszis. A mezszámára, a 19-esre azóta is a fehérvári felnőttcsapat neve és címere is emlékeztet mindenkit nap, mint nap. Csicsó pedig biztosan büszkén tekint az utódokra onnan fentről, akik az ő általa annyira tisztelt és szeretett klubot történelmi magasságokba emelik az idei szezonban.