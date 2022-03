GYVSE-UNI Győr – DFVE 4-11 (1-4, 1-2, 0-3, 2-2)

Gólszerzők: Farkas A., Vaszari, Török, Kurucz, ill. Szilágyi 3, Pál R. 2, Gurisatti 2, Szellák 2, Szabó N., Garda

A tabellán harmadik helyezett Dunaújvárosnak több hibázási lehetősége nincs már az idei bajnoki kiírásban, igaz, kis esély volt rá a találkozó előtt, hogy a sereghajtó, mindössze egy győzelemmel rendelkező Győr szorongatná meg Mihók Attila együttesét.

A Fejér megyei keretben ott volt a mindössze 14 éves Szabó Imola, aki élete első felnőtt mérkőzésén kapott szerepet. Az esélyeknek megfelelően a vendégek első góljára nem kellett sokat várni, 76 másodperc elteltével emberelőnyből Szellák Csenge volt eredményes, majd Szilágyi büntetőből meglőtte a második dunaújvárosi gólt is, 0-2. A negyed további részében ugyan Farkas Adél szépített, de Pál Réka és Gurisatti Gréta fórból szerzett találataival nyolc perc után 4-1-re vezetett a DFVE. A második negyedben visszafogták magukat a csapatokat, de a DUE előnye így is nőtt, félidőben négy gólos előnyben voltak Gardáék, 2-6.

A harmadik negyedben gólt sem kapott a Dunaújváros, ellenben Szilágyi és Garda góljaival tovább növelte előnyét a Mihók-csapat. Az utolsó negyedet ugyan nem nyerte meg a fiataloknak is lehetőséget adó DFVE, de a Fejér megyei győzelem így sem forgott veszélyben, Mihók Attiláék jövő hétvégén a LEN-kupa döntőjében lesznek érdekeltek.