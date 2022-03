A fél órával a kezdés előtt érkező, a teljes vendégszektort – sőt, kicsit átnyúltak a szomszédba is – megtöltő, piros-feketébe öltözött drukkerek remek hangulatot teremtettek, végig hatalmas hanggal bíztatták kedvenceiket. Omenaka zsákolt, a vendégek fazonszabásza, egyben pontgyárosa, az egy hónapja szerződtetett Omar Calhoun triplával válaszolt. Carev a sarokból talált be mintaszerűen, később középtávolról, azonban a hazaiak dobásai nem értek célt. A korábban az olasz élvonalban is bizonyító Calhoun újabb hármasa nyomán Matthias Zollner időt kért, 2-11-es állásnál. Nem találták az ütemet a hazaiak, ellenben Calhoun továbbra is remekelt, őrizte tíz pont feletti előnyét a vendég. Mario Ihring is elkapta a fonalat, a hazaiaknál Shaheed Davis dobott két triplát, de ez mindössze arra volt elég, hogy ne lépjen el 15 ponttal a Lions. Mindent beszórtak a látogatók, Ruják is beköszönt a sarokból, Parrish büntetőit értékesítette, a hazaiaknak viszont semmi sem sikerült, nem volt dinamika játékukban. Zollner tréner gyakran cserélt, ám az újak sem tudtak változtatni a játék menetén. Parrish kinti kosara után Smith beköszönt távolról, ez a momentum zárta az első etapot, tíz perc játék után 17-31-re álltak a felek.

Szabó Zsolt hármasa célt ért, azonban a tervezett felzárkózás nem valósult meg, ugyanis hazai kosárra mindig jött válasz a túloldalról. Smith csipkedte magát, a túloldalon Burnst is megszerezte első pontjait, a palánk alatt az OSE légiósa volt az úr, a lepattanók nála landoltak. Ha tízen belülre jött a házigazda, a vendégek valamelyik amerikai légiósa rendre reflektált. Sok volt a pontatlanság az Alba játékában, Calhoun labdaszerzése, rohanása, majd zsákolása volt ezen időszak leglátványosabb momentuma. A hazaiak pontfelelőse, Vojvoda nem találta a ritmust, igaz, a többiek sem, az első félidő zárása előtt 31-41-et mutatott a tábla. Smith és Vojvoda megmozdulásaival ötre jött a Fehérvár, előbbi büntetőit értékesítette, utóbbi triplával jelentkezett. Mindkét oldalon született kosár, az első húsz percet Pongó dudaszós duplája zárta, azonban a bírók hosszas videózás után érvénytelenítették, mondván, időn túl esett, 36-43.

Az idővel akadt probléma a második félidő elején is, addig járatták a labdát a házigazdák, amíg megszólalt a duda, dobás nélkül zárult az akció. Parrish nem rontott kintről, Takács közelebbről válaszolt, Ruják bravúros kosarat szerzett a palánk alatt, kifacsart testhelyzetben, 39-50. Szabó kintről köszönt be, aztán ezt tette Stark is, gyorsan ötre zárkózott a Fehérvár. Calhoun trojkájának, majd betörés utáni ziccerének nem örültek a hazai hívek, Pongó hármasával közelített a vendéglátó. Aztán remek passzt adott Smithnek, időt kért a vendégek trénere, Sebastjan Krasovec, 53-57. Vojvoda hármasa leperdült a gyűrűről, Calhoun nem hibázott távolról, mint a következő akcióknál Szabó Zsolt és Ihring sem. Felváltva estek a kosarak, ahogy lőtávolon belülre érkeztek a fehérváriak, betaláltak az oroszlánok, őrizték az 5-7 pontos különbséget, az első fél órát Pongó ziccere zárta el, ezúttal időben esett, 63-67. Ihring duplája nyitotta a záró tíz percet, Davis válaszolt, Parrish begyűjtötte negyedik hibáját, Lenzelle Smith megmozdulásaival már vezetett a Fehérvár, Krasovec időt kért, 71-70. Calhoun büntetővel és Ihring középtávoli kosarával és Parrish hármasával a vendégek voltak kedvezőbb helyzetben (73-78), Davis triplájával araszolt előre az Alba. Smith egyenlített, lendületbe jött a hazai közönség, akkor pedig különösen, amikor Davis a hálóba gyötörte saját, lecsorgó labdáját, a vége előtt három perccel, 80-78. Sportszerű, hatalmas harc dúlt a parketten, elképesztő meccsen, Smith félpályáról dobott, dudaszós triplájával nyert az Alba, 85-82.

Alba Fehérvár-MVM-OSE Lions 85-82 (17-31, 19-12, 27-24, 22-15)

NB I-es bajnokság, 25. forduló, Székesfehérvár, Alba Regia Sportcsarnok, 1500 néző, vezette: Kapitány Gellért, Goda László, Kovács Nimród János (Téczely Tamás)

Alba: Stark 5/3, Vojvoda 5/3, Lukács 5, Fakuade 2, Omenaka 2. Csere: Davis 20/9, Smith 21/9, Takács 6/6, Pongó 7/3, Szabó Zs. 12/9. Vezetőedző: Matthias Zollner

OSE: Ihring 18/9, Calhoun 23/15, Carev 7/3, Molnár M. -, Burns 13. Csere: Parrish 11/9, Ruják 6/3, Garamvölgyi 4. Vezetőedző: Sebastjan Krasovec