A második félidő derekáig nagy küzdelemben állt a Dunaújvárosi Kohász KA együttese a Békéscsaba vendégeként a Magyar Kupa negyeddöntőjében. Ugyanis az NB I/B Keleti csoportját toronymagasan vezető Békéscsabai ENKSE amellett, hogy vissza kíván kerülni az élvonalba, a kupasorozatban sem adta könnyen a bőrét. A DKKA nagyrészt futott az eredmény után, a 40. perctől tudta ráerőltetni akaratát a csabai hölgykoszorúra, s 28-22-es diadallal lépett a legjobb négy közé.

– Azt kaptuk, amire számítottunk. Békéscsabán nagyon nehéz nyerni, jó csapatuk van, erősebb is szerintem, mint tavaly az a csapat, amely az NB I-ből kiesett – tekintett vissza a viharsarki találkozóra a DKKA vezetőedzője, Vágó Attila. – Komolyabb a játékoskeretük, veretlenül zárták az NB I/B alapszakaszát. Fanatikus szurkolóik vannak, különleges atmoszféra uralkodik abban a csarnokban. Ezt meg is kaptuk az első félidőben. Volt minden a pályán: háború, piros lap, agyrázkódás, kiütötték az egyik játékosunkat, igazi adok-kapok ment. Védekezésben eléggé defenzívek voltunk, nem igazán ütköztünk, kissé meg voltunk illetődve ebben a pokoli hangulatban. A második félidőben azonban rendbe jött a védelem, Nick Vikinek pedig óriási szerepe volt ebben. Három labdát is sikerült szereznie, amit végig is vezetett és ziccert dobhatott. Ez volt a fordulópont a 40.-45. perc környékén, onnantól kezdve pedig bedaráltuk őket – mesélte az edző.

Bartulovic kapust a meccs elején dobták fejbe, majd Mayer Szabina Polics Tímeát bontotta le az első félidőben. Úgy tűnt, a fiatal játékosnak az orra is eltörött. Polics CT-vizsgálaton esett át, szédül, hányingere van, sötét szobában fekszik, az orra ugyan folyamatosan vérzik, de nincs eltörve. A fejbe dobott kapusnak, Bartulovicnak is hasonló tünetei vannak, ő is kórházi vizsgálatokon esik át.

Március 14-én lesz a Magyar Kupa négyes döntőjének sorsolása, az M4Sport kézilabda-magazinjának keretében derül ki, hogy mely gárdával találkozik a Kohász az elődöntőben. Az FTC a Debrecent, a Győri ETO a Kisvárdát, a Siófok KC pedig a Vác alakulatát búcsúztatta szerdán. Még az sem tisztázott, hogy a budapesti MVM Dome, vagy a tatabányai új kézilabdacsarnok ad otthont a végső csatározásoknak.

– Nyilván szeretnénk a Siófokot megkapni elődöntős ellenfélnek – latolgatta a sorsolás dilemmáját Vágó Attila. – Bizonyára mindenki velünk akarna majd játszani. Az már óriási tett, hogy bejutottunk a Final Fourba, nagy fegyvertény a klub, a játékosok számára, és nekem, mint edzőnek is komoly eredmény. Nagy dolog lesz részt venni a négyes döntőn, melynek minden perce ajándék lesz nekünk. De egyetlen ellenféllel szemben sem feltartott kézzel lépünk pályára. Érmet szeretnénk szerezni!

A Magyar Kupa négyes döntőjét a május 28-29-i hétvégén rendezik.