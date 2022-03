A győri Aqua Sportközpontban négy korosztálynak rendeztek regionális viadalt. A székesfehérvári Delfin Sportegyesület fiataljai kitettek magukért. Nem az érmek hajszolása, sokkal inkább saját fejlődésük előtérbe helyezése, egyéni csúcsaik javítása volt a fókuszban. A jobb időeredmények azonban fényes medáliákkal is párosultak. A delfines gyerkőcök hét érmet zsebeltek be Győrben.

Eredmények: 50 m pillangó: 3. Varga Marcell, 5. Petró Hunor.

50 m hát: 1. Brand Petra Zsófia, 2. Dobján Krisztián, 5. Kiss Petra, 5. Fekete Bertalan.

50 m mell: 3. Csonka Zsófi, 1. Brandt Petra Zsófia, 7. Osztotics Patrik, 8. Dániel Péka.

50 m gyors: 1. Brandt Petra Zsófia, 2. Dobján Krisztián.

A fehérvári úszók egy másik csoportja a Budapest Kupa 1. fordulójában lépett rajtkőre. Itt Varga Marcell kiemelkedett az olimpikonokat is felsorakoztató mezőnyből. Varga az 1. Korcsoport összetett győzelmére pályázott, s kemény küzdelemben el is érte célját, ami nagy siker a fiatal versenyző pályafutásában. Varga Marcell három érme mellé a legeredményesebb versenyzőnek járó kupát is megkapta.