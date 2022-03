A Volán a rájátszást első körét hazai pályán kezdhette, az első találkozón elsöprő játékkal 8-1-re gyalulták le Háriék az olaszokat. A Wölfe elleni idegenbeli derbi már nehezebbnek bizonyult, az első harmadban kétszer is vezettek a sárga-feketék, de a Fehérvárnak mindig volt válasza, Bartalis kétszer is egyenlített, majd Petan révén a második harmadban meg is szerezte a vezetést a Fejér megyei alakulat és azt már nem is engedte ki a kezéből. Kevin Constantine együttese 6-2-re nyert Olaszországban. A harmadik találkozón Brady Shaw első harmadbeli remeklése jó alapot adott a későbbi győzelemnek, de 3-2-ig szorosan alakult a találkozó, a farkasoknak többször megvolt az egyenlítési esélye, de Tirronen és a védelem állta a sarat. Meg tudott újulni a Volán, így 5-2-vel megszerezte a párharcban a harmadik sikert.

– Gratulálok a hazaiaknak, nagyon jó csapatuk van, remekül kezdtek és végig kiválóan játszottak. Nehéz ellenük játszani. Volt ma néhány nagy hibám, talán ezért veszítettünk. Ilyen a hoki – utalt a többszöri reklamására a fehérváriak honlapjának a találkozó után Raimo Helminen, a Pustertal vezetőedzője.

– Minden meccs egyre szorosabb – ezt már Kevin Constantine nyilatkozta az újabb győzelem után. – Brady Shaw nagyon jól játszott az első harmadban, ez pedig egy jó dolog. Nagyszerű, hogy ő és a sora is szerzett néhány gólt, mert nagyon keményen küzdött és jött vissza a mérkőzésbe az ellenfél. Jó csapatuk van, keményen játszanak, nekünk pedig a legjobbunkat kell nyújtanunk ellenük. Szép győzelmet arattunk ma.

– Azt gondolom, hogy az előző mérkőzésen annyival volt nehezebb dolgunk, hogy egy darabig csak futottunk az eredmény után. Most, a második haza mérkőzésünk annyival volt könnyebb, hogy az elején gyorsan találtunk három gólt, utána kicsit visszaálltunk, ránk is jöttek. A továbbiakban is kemény lesz, ha kicsit is kiengedünk, ők rögtön vissza fognak jönni és helyzeteket alakítanak ki – mondta Bartalis István.

A harmadik győzelem megszerzése klubtörténeti tett volt a Fehérvártól, hiszen a csapat még soha sem nyert három mérkőzést a playoffban. Kedden este újra történelmet írhat a Volán, hiszen ha megszerzi a negyedik, a párharcot eldöntő sikert, akkor a klub történetében első alkalommal játszhat a legjobb négy között a csapat az osztrák központú bajnokságban. Az olaszországi találkozó 19.45-kor kezdődik, a fehérvári klub a Kiskút Tenisz Klubban rendez közös meccsnézést a szurkolóknak.