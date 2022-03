A Volán jó esélyekkel vághatott neki a Pustertal Wölfe elleni negyeddöntős párharcnak, hiszen a kék-fehérek az alapszakaszt a harmadik helyen zárták, így az egyenesági rájátszásba jutáson kívül az ellenfél választás joga is megillette a csapatot. Végül a Pustertal Wölfét választotta ki a Fehérvár, és mint kiderült, ez jó döntésnek bizonyult. A pályaelőnnyel kezdődő párharcot elsöprő lendülettel kezdte a csapat, először hazai jégen 8-1-re, majd idegenben 6-2-re nyert a Volán. Újabb hazai siker után (5-2) Olaszországba a párharc lezárásáért utazott el Kevin Constantine együttese. A találkozó nem kezdődött jól, egy harmad után 3-0-ra vezettek a farkasok, de a második harmadban négy gólt szerezve megszerezte a vezetést a Fehérvár, amit már nem is engedett ki a kezéből. A Hydro Fehérvár AV19 történetében először jutott az osztrák központú bajnokság elődöntőjében, nem is akárhogy, hiszen 4-0-val, azaz söpréssel búcsúztatta a Pustertalt. A nagy sikert követően szerdán reggel ért haza a csapat Székesfehérvárra, a fáradt játékosokat a korai időpont ellenére is jó néhány szurkoló fogadta a csarnok bejáratánál.



– Nem pontosan úgy kezdődött a mérkőzés, ahogy elterveztük, háromgólos hátrányba kerültünk. Pedig az első tíz perc rendben volt. A szériában általában mi vezettünk, ezúttal hátrányból kellett felállnunk, ezen is át kellett esni. A srácok nagyszerűen jöttek vissza a mérkőzésbe és végül megtalálták a győzelemhez vezető utat – mondta a kedd esti mérkőzés kapcsán Kevin Constantine.



– A találkozó elején mondhatni nem álltunk készen, meg is kaptuk a „jutalmunkat” érte, nem egy rossz csapat a Pustertal, egyből 3-0-ra vezettek – emlékezett vissza Bartalis István a rosszul sikerült első húsz percre. – Viszont ezután kijött a csapat erőssége, az összetartás, nem az volt, hogy feladtuk, hanem megmutattuk, milyen fából is faragtak minket. Vissza tudtunk jönni a mérkőzésbe és megnyertük a találkozót.



Erdély Csanád fehérvári nevelésű játékosként volt részese a klubtörténelmet író csapatnak.

– Felfoghatatlan érzés, egyelőre még ízlelgetjük pár óra távlatában. Az, hogy vannak játékosok, akik itt vannak 7-8 éve és ezt megélték, ez egy nagyon jó dolog. Ami még fontosabb, hogy próbálunk irányt mutatni a fiataloknak, hogy mi az, amit le kell tenni ezért az asztalra. Ez egy örömteli pillanat mindenkinek – nyilatkozta a támadó, majd kitért arra is, mi hangzott el a keddi mérkőzésen a 0-3-as harmad után az öltözőben. – Szóról szóra az hangzott el, hogy ez egy nagyon jó teszt lesz nekünk, kiderül, hogy milyen a csapat karaktere és mik azok a kvalitások, ami győztes csapattá tesz minket. Ha képesek voltunk egy ilyen helyzetből is felállni, akkor igenis van keresnivalónk az elődöntőben is. Jó dolog, hogy mindegyik sorunk tudott gólokat lőni a párharcban, ez hosszú távon mindenképpen fontos lesz a továbbiakban is.



Az ellenfél kiléte még nem ismert, egy biztos, a Fehérvár mellett a Salzburg is már elődöntős és velük biztos nem találkozik a gárda a legjobb négy között. Ami a másik két párharcot illeti, a Villach és a Bécs is 3-1-re vezet, előbbi a Ljubljana, utóbbi a KAC ellenében.



– Ha idáig eljutottunk, most már miért álljunk meg, úgy érzem, jó úton van a csapat – mondta Magosi Bálint. – Ez leginkább az edzői stábnak köszönhető, nagyon jól felkészítenek minket a mérkőzésekre, és igazából nekünk annyi a dolgunk, hogy kivitelezzük azt, amit kérnek tőlünk.

Nem gondolkozunk továbbra sem nagyon előre, cseréről, cserére, mérkőzésről, mérkőzésre haladtunk eddig is.



– Egy ilyen történelmi mérkőzés és eredmény után nehéz összeszedni a gondolatait az embernek. Három szó az, amiről szeretnék beszélni. Az első a gratuláció: tiszta szívből gratulálok a csapatnak és a stábnak a csodálatos eredményért! A második a köszönet: szeretném megköszönni minden szurkolónknak, hogy egész szezonban mellettünk állt, azoknak, akik most elkísérték a csapatot és azoknak is, akik a Kiskút Tenisz Klubban szurkoltak nekünk, várunk mindenkit a csarnokban az elődöntőben is! Köszönjük a támogatóinknak, hogy mellettünk álltak, köszönjük az elődeinknek, különösen Ocskay Gábornak, hogy egy ilyen alapokkal rendelkező klubot vehettünk át, amely alapokra építkezve ezt a történelmi sikert most együtt elérhettük! A harmadik szó az ígéret: ígérjük, hogy folytatjuk, a csapat nevében megígérhetem, hogy ugyanilyen alázattal megyünk tovább, és mindent bele fogunk adni a következőkben is!” – foglalta össze a gondolatait Gál Péter Pál, a Fehérvár AV19 SC elnöke.



– Jó csapatunk van, jó edzői stábbal és jó stratégiával” – mondta Szélig Viktor, a klub általános menedzsere. – Senki sem számított arra, hogy ilyen eredménnyel jutunk tovább, de most olyan sikert értünk el, amit eddig még sosem sikerült itt Székesfehérváron. Nagy köszönet jár mindenkinek, aki bármit hozzátett ehhez a történelmi eredményhez, azoknak, akik az alapokat letették, és azoknak is, akik most tesznek érte. Külön köszönet illeti a szurkolókat, akik jóban-rosszban, mindig ott vannak mellettünk!