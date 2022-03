Alba-MÁV-Előre SC– Martonvásári KSE 46-25 (25-12)

VOK, 30 néző, vezette: Pávlics, Sipos.

Alba-MÁV: FODOR – KRÁLL 6, Bárdos 5, Kanyó B. 2, KOVÁCS G. 5, Ifj. Grőber M. 5, HARSÁNYI 6. Csere: Salamon P. (kapus), Szalczinger, Orbán 2, GIDAY 7, Bicskei 3, Rohonyi 3, Kónya B. 1, Salamon D. 1. Edző: Grőber Mátyás.

MKSE: Mihálovics – Dobos, Kónya B. 6 (1), Lesó 6 (3), Szokoli, TÖRÖK 7 (3), Orisek 3. Csere: Szokoli (kapus), Sarkadi, Györfi 1, Kiss A. 2. Edző: Kurán István.

Az eredmény alakulása: 8. perc: 7-2, 16. p.: 15-5, 24. p.: 20-9, 35. p.: 29-14, 48. p.: 36-20, 56. p.: 41-24.

Nem sokat kellett várnunk a nap legfontosabb kérdésére, miszerint a tavaszi szezont pocsékul kezdő, a Déli-csoport kilencedik helyéig visszacsúszó albások felszabadult játékkal vagy szenvedve, nyögvenyelősen húzzák-e be a sereghajtó, eddig pontot sem szerző Martonvásár elleni találkozót. A hazaiak az első félidőben nem lazsáltak, az első pillanattól fogva komolyan vették az összecsapást: Fodor Péter kilenc hárítása mellett Salamon két hetest is megfogott, a jobb szélen Králl Richárd és a beálló poszton Kovács Gergő ötből ötös mutatót produkált, de Harsányi Dénes és Giday Árpád góltermésére (mindkét játékos négyszer köszönt be ebben a periódusban Mihálovicsnak) sem lehetett panasza a szakmai stábnak.

A fordulást követően sem változott a játék képe, fehérvári oldalon szóhoz jutottak az eddig kevesebb lehetőséget kapó játékosok is, míg a rendkívül szűk kispaddal érkező martonvásáriak a második félidőre kapuba álló Szokoli védései mellett sem tudtak faragni a tetemes hátrányukból.

Az Alba-MÁV győzelme ellenére továbbra is a kilencedik, míg az MKSE maradt a sereghajtó pozícióban.

– Szükségünk volt erre a mérkőzésre, hogy helyrebillenjen a srácok önbizalma. Mindenkinek lehetőséget tudtunk adni, és a játékosok kivétel nélkül komolyan vették a mérkőzést – mondta Madár Imre, a fehérvári klub tiszteletbeli elnöke.

– A több sebből vérző csapatom becsülettel küzdött, az eredmény sajnos a reális képet tükrözi – értékelt Kurán István, az MKSE trénere.