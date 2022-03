Puskás Akadémia FC - Paksi FC 2-0 (1-0)

Pancho Aréna, 883 néző. Vezette: Berke (Szalai B., Szalai D.)

PAFC: Tóth B. - Nunes, Spandler, Stronati, Nagy Zs. - Favorov, Szolnoki - Slagveer (Gera 68.), Corbu (Urblík 88.), Skribek (Komáromi 54.) - Kozák. Vezetőedző: Hornyák Zsolt.

Paks: Nagy G. - Lenzsér, Gévay (Kinyik 61.), Szabó J. (Böde 46.) - Ostváth, Windecker, Szabó B., Balogh B. (Sajbán 61.), Medgyes (Nagy R. 61.) - Haraszti, Ádám. Vezetőedző: Bognár György.

Gól: Favorov (8.), Nunes (67.).

Sárga lap: Szolnoki (39.), Nunes (60.), Gera (69.), Favorov (79.), Corbu (82.), Spandler (90), ill. Lenzsér (14.), Medgyes (16.), Böde (80.), Kinyik (82.)

Elég sokszor pórul járt már a PAFC a Paks ellen ahhoz, hogy végre tanuljon a hibáiból. A zsinórban elszenvedett három vereség után végre szervezett védekezést mutatott Hornyák Zsolt együttese a tabella negyedik helyén álló tolnaiak ellen.

Nem csak hátul, elöl is rendben volt a PAFC, aminek elég komoly nyomát mutatta mindjárt meccs elején. Még csak nyolc perc telt el, amikor egy bedobás után Skribek Alen centerezése után Artem Favorov fejelt a rövid alsó sarokba, 1-0. Az ukrán játékos zsinórban második bajnokiján talált be, ezzel megduplázta a szezonban lőtt góljai számát. Ezzel pedig egyértelműsítette szándékát a Puskás: le akarja győzni Bognár György együttesét, amelyet az idei nyolc tétmeccsen csak a Gyirmót tudott legyűrni. A mindenkori ellenfelek a góllövőlistát vezető Ádám Martinnal nem bírnak, ám nem az erőcsatár, hanem a Vidi-nevelés, Szabó Bálint került nagy helyzetbe az első félidőben, közeli lövését a 27. percben Tóth Balázs védte.

A szünetben Ádám mellé Böde Dániel is beszállt, ám ez sem hozta meg a sikert a Paks számára, a felcsútiak teljesen szárnyaszegetté tették a vendégeket. Ugyanakkor nagyot szárnyalt Medgyes Sinan! Az 52. percben óriásit mentett a paksi egy szögletnél, amikor feje és a keresztléc közé szorult a labda, majd kipattant a kapu torkából. Negyed órával később már nem volt mentség, igaz ehhez a vendég kapus hibája is kellett. A kiröppenő Nagy Gergely elől Joao Nunes fejelte be a kapuba a labdát, 2-0. Lapokból ezen a mérkőzésen sem volt hiány, a zöld-fehéreknél kezdett elpattani a húr, ám a hazaiakat sem kellett félteni. A mérkőzésen összesen tízszer villant a sárga, ebből ötször a hajrában.

A hazai háló viszont meg sem rezdült, tegyük hozzá, a 87. percben Tóth Balázsnak kétszer is nagy bravúrt kellett bemutatnia, mert a Paks feltámadt a meccs végére. Ám a PAFC visszaverte a támadásait. 2020. októbere óta először maradt szerzett gól nélkül a Paks. A felcsútiak pedig két pontra megközelítették az éllovas Ferencvárost.